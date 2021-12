Niezwykle Pasje – Niezwykłych Ludzi. Andrzej Lipski

W trwającym właśnie czasie świątecznym myśli chrześcijan kierują się w stronę Betlejem. Kilka lat temu wyruszył w kierunku Ziemi Świętej Andrzej Lipski, gość kolejnej audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Wyruszył z niewielkiej wioski na Podlasiu, by po dziewięciu miesiącach dojść na Bliski Wschód. Właśnie dojść, bo całą pielgrzymią drogę przebył pieszo. Odwiedził wówczas także Betlejem. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, że pomysł pielgrzymowania do Ziemi Świętej narodził się wiele lat temu, jako forma dziękczynienia za zdrowie córki. Zapraszamy do słuchania.