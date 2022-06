Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Andrzej Górski

Jego fotograficzny ekwipunek waży niemal pięćdziesiąt kilogramów. Przygotowanie techniczne do rozpoczęcia sesji fotograficznej może trwać nawet dwie godziny. Andrzej Górski, fotografik który wykonuje zdjęcia archaiczną techniką koloidu, jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Technika mokrego koloidu to fotografowanie na szklanych płytach. Do swoich prac Andrzej Górski używa aparatu liczącego sto lat. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem zdradza, że to potężne, drewniane pudło wyposażone w obiektyw waży około dwudziestu kilogramów. Warto posłuchać opowieści o świecie fotografii z dawnych lat.