Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Andrzej Dębiec

W jego kolekcji jest ponad dwieście obrazów o tematyce morskiej. Fascynują go także wydobyte z morza artefakty. Andrzej Dębiec, kolekcjoner, twórca klubu ludzi morza „Zejman” jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Gość audycji, w rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, że z niemal każdym obrazem z jego kolekcji związana jest niezwykła historia. Pasją Andrzeja Dębca jest również kultywowanie morskich tradycji i obyczajów znanych w kręgu ludzi morza. Co to jest machandel? Jak pije się machandel? O tym między innymi w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”.