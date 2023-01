Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Agata Rychcik i Dariusz Skibiński

Jedyny taki dworzec kolejowy w Polsce. Jego modernistyczna architektura z okresu międzywojennego przypomina lokomotywę. „Hajnówka Centralna – Stacja Kultury”, to obecnie miejsce działań artystycznych i kulturalnych. Stało się tak dzięki aktywności Agaty Rychcik i Dariusza Skibińskiego, artystów którzy właśnie w Hajnówce tworzą ów nietypowy ośrodek kultury i sztuki. Goście kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” są przekonani, że kultura i sztuka mogą i muszą się rozwijać w małych ośrodkach miejskich, na tak zwanej prowincji. „Hajnówkę Centralną – Stację Kultury” tworzą od kilku lat. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznają, że ważnymi uczestnikami ich aktywności są wolontariusze, którzy przyjeżdżają do Hajnówki z wielu stron świata. To razem z nimi tworzą przedstawienia teatralne, barwne korowody uliczne, zespoły kolędnicze oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep”.