Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Adam Walny

Artyści to ludzie niezwykli. Wielu z nich to ludzie drogi, artyści wędrowni. Pojawiają się, prezentują swoje artystyczne dokonania, a potem ruszają dalej na swój wędrowny szlak. Artystyczni nomadzi. Adam Walny, reżyser teatralny, lalkarz, także aktor założył przed kilkoma laty Teatr w Stodole, w małej wiosce Policzna na Podlasiu. Teraz opuszcza to miejsce. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem wyjaśnia, że swoje artystyczne pasje realizować będzie w innej części Polski. Adam Walny będzie kolejnym gościem audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Wraz z nim o potrzebie i sensie artystycznych wędrówek mówić będą w rozmowach z Krzysztofem Renikiem Małgorzata Kręcka-Rozenkrantz, rzeźbiarka z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Krzysztof Zemło, założyciel i reżyser Teatru Łątek z Supraśla.