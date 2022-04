Co to jest Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa to 6 niedziela Wielkiego Postu, która jest nazywana także Niedzielą Męki Pańskiej albo Niedzielą „Wierzbną”. Święto stanowi rozpoczęcie najważniejszego okresu w roku liturgicznym – Wielkiego Tygodnia, czyli czasu, który przygotowuje chrześcijan na Zmartwychwstanie Pańskie. Niedzielę Palmową w Polsce obchodzi się od średniowiecza na pamiątkę przybycia Jezusa Chrystusa i apostołów do Jerozolimy.

Kiedy wypada Niedziela Palmowa 2022?

Niedziela Palmowa, podobnie jak Wielkanoc jest świętem ruchomym, które zawsze wypada pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia, na 7 dni przed Zmartwychwstaniem Pańskim. W tym roku Wielkanoc jest 17 kwietnia, co oznacza, że Niedzielę Palmową 2022 obchodzimy 10 kwietnia.

Niedziela Palmowa. Jak się ją obchodzi w Polsce? Tradycje i zwyczaje

Jak obchodzona jest Niedziela Palmowa w Polsce? Kiedy Syn Boży przybył na osiłku do Jerozolimy, tłumy radośnie go witały, rzucając mu pod nogi palmy i gałązki oliwne. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w Niedzielę Palmową w polskim Kościele katolickim od wieków odbywają się procesje z palmami, konsekrowane podczas uroczystości.

Palma wielkanocna

Palmy wielkanocne symbolizują mękę i zwycięstwo Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa oraz nieśmiertelność duszy. Jak sugeruje polska tradycja, idealna palma wielkanocna powinna być cienka i wysoka. Dodatkowo powinna zawierać gałązki wierzby ze srebrzystymi baziami. Często dekorowana jest roślinami, takimi jak świerk, tuja czy bukszpan, a następnie zdobiona ozdobnymi wstążkami lub suszonymi kwiatami. Jednak ostateczny wygląd palmy wielkanocnej będzie różny w zależności od regionu Polski. Najpopularniejsze w Polsce typy palm to:

palma wileńska – Ma długość od 20 do 70 cm, wykonana jest z różnych ziół oraz małych i kolorowych suszonych kwiatów. Są one ciasno owinięte wokół patyka.

palma kurpiowska – Zwykle ma kilka metrów długości i jest robiona z bibuły kwiatów, które przymocowuje się do pręta oplecionego jałowcem albo bukszpanem.

Procesja z Jezuskiem Lipowym

Innym, zapomnianym już rytuałem, odprawianym niegdyś w Niedzielę Palmową, jest noszenie na osiołku drewnianego wizerunku Jezusa, tzw. Jezuska Lipowego. Zwyczaj ten, najprawdopodobniej wywodzący się z Niemiec, był w Polsce bardzo popularny jeszcze przed XV wiekiem.

Ponieważ jednak tradycja zaczęła być z czasem postrzegana jako usprawiedliwienie hałaśliwych zabaw, została zakazana w 1780 roku. Lata zwyczaju powróciły do ​​wsi Tokarnia, gdzie praktykowano go do dziś.

Krakowskie pucheroki

Ciekawą tradycją, którą szczególnie chętnie praktykują studenci z Krakowa, są tzw. pucheroki. W przeszłości krakowscy studenci czekali, aż miejscowi wyjdą z kościoła, aby na ich widok przeczytać humorystyczne wiersze o swoich potrzebach w przebraniu. Potem zbierają datki, potem jedzą obiad i gorące piwo.

Połykanie bazi z poświęconej palmy

Inny stary zwyczaj dotyczący Niedzieli Palmowej, o której pisał m.in. Mikołaj Rej z Nagłowic, było połykanie bazi z poświęconych palm. Ludzie robili to, aby uchronić się przed przeziębieniem i bólem gardła.

Święconą palmą święciło się domy i kropiło zwierzęta

Kawałki palm przybijano nad drzwiami wejściowymi. Wkładano je również za obrazy z wizerunkami świętych, aby strzegły mieszkańców przed złem. Krzyże wykonane z palm wielkanocnych umieszczano natomiast w polu, aby chroniły ziemię przed nieurodzajem.

