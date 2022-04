Nie żyje Andrzej Siezieniewski

Andrzej Siezieniewski walczył z chorobą nowotworową. Odszedł niespełna cztery miesiące po swoich 71. urodzinach. Był człowiekiem związanym z radiem przez ok. cztery dekady, ale miał i inne pasje – był miłośnikiem tenisa, kochał Mazury. Siezieniewski jako szef Polskiego Radia zadbał o to, by słuchacze doskonale bawili się w ramach Lata z Radiem.

Karierę w Polskim Radiu zaczął od stażowania. Miał wtedy 21 lat. Później był redaktorem. W wieku 25 lat rozpoczął pracę korespondenta z Moskwy. W ZSRR spędził sześć lat. W latach 80. związał się z TVP, ale pod koniec – w 1988 r. – wrócił do radia. Rok później znów wyjechał do Moskwy. W 1994 r. wrócił do kraju. Wkrótce zaczął pracę jako dyrektor Informacyjnej Agencji Radiowej. Prezesem Polskiego Radia został dwukrotnie. Najpierw funkcję pełnił od 2002 do 2006 r., później od 2011 do 2016 r.

Miał na koncie wiele odznaczeń – Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Krzyż Komandorski.

Wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie oraz bliskim Andrzeja składa zespół portalu zw.lt i Radia ”Znad Wilii”