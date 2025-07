Nie tylko słońce i relaks. Jak zadbać o energię latem?

Organizm w trybie „gorącym”: mniej koncentracji, więcej zmęczenia

– Latem szybciej odczuwamy zmęczenie – organizm intensywniej pracuje, by regulować temperaturę ciała, a przez zwiększone pocenie się tracimy więcej płynów i minerałów. Do tego dochodzą dłuższe dni, które mogą zaburzać rytm snu. Wszystko to przekłada się nie tylko na wyczerpanie fizyczne, ale też rozdrażnienie, senność i problemy z koncentracją – tłumaczy Nienė.

Dieta chłodząca i nawadniająca

W gorące dni lepiej postawić na lekkość. Ekspertka zaleca wybierać produkty wspomagające nawodnienie organizmu, takie jak ogórki, arbuzy, pomidory, sałaty, a także lekkie źródła białka: ryby, chude mięso i rośliny strączkowe.

Zwraca również uwagę na znaczenie elektrolitów: sodu, potasu i magnezu, których niedobór może skutkować bólem głowy, osłabieniem, a nawet zaburzeniami rytmu serca.

Sen to nie luksus – to podstawa energii

Aby poprawić jakość snu, ekspertka radzi:

Dzień pod kontrolą – zwłaszcza w upał

Lato bywa zdradliwe, jeśli chodzi o organizację dnia. Dlatego warto dostosować codzienny rytm do naturalnych możliwości ciała.

Dla osób aktywnych fizycznie najkorzystniejsza pora na sport to wczesny ranek lub wieczór, kiedy słońce nie jest już tak intensywne.

Nie można też zapominać o ochronie przeciwsłonecznej: czapki, okulary i krem z wysokim filtrem SPF powinny być stałymi towarzyszami każdego, kto planuje przebywać na zewnątrz.

– Między godziną 11 a 16 promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze i może prowadzić nie tylko do oparzeń, ale i przegrzania, co pogłębia uczucie zmęczenia. Dlatego ochrona skóry to nie tylko kwestia estetyki – to realne wsparcie dla całego organizmu – podkreśla Gabija Nienė.