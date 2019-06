Nie potrzeba 10 tys. kroków dziennie, aby obniżyć ryzyko zgonu

vdu

Ryzyko śmierci spada nadal wraz ze wzrostem liczby kroków, ale tylko do pułapu około 7500 kroków dziennie.

„Dalsze wydłużanie dystansu nie ma wpływu na śmiertelność. Co oznacza, że zalecana powszechnie ilość 10 tys. kroków jest mocno wygórowana” – mówią autorzy badania.

Wyniki swojej pracy opisali na łamach „JAMA Internal Medicine” (https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2734709).

„10 tys. kroków” to w ostatnich miesiącach bardzo modna fraza, przewijająca się w prasie, telewizji, na portalach społecznościowych i wśród przedstawicieli „środowiska fit”. Większość urządzeń monitorujących nasz wysiłek fizyczny ma zaprogramowany dzienny cel właśnie na taki dystans. „Tymczasem, mimo iż wiele dowodów pokazuje, że aktywność fizyczna jest korzystna dla naszego zdrowia i długowieczności, to w niewielu badaniach sprawdzano, jaka liczba kroków dziennie pomaga zachować dobre zdrowie” – mówią autorzy publikacji z Brigham and Women’s Hospital w Bostonie.

W najnowszym badaniu postanowili wypełnić tę lukę. Analizowali wyniki medyczne blisko 17 tysięcy starszych kobiet w średnim wieku 72 lat. Uczestniczki były zobowiązane do tego, aby przez tydzień mierzyć dzienną liczbą wykonywanych przez siebie kroków.

W czasie czterech lat obserwacji zmarło 504 kobiet. Panie z grupy robiącej najmniej kroków (średnio 2700 dziennie) były najbardziej narażone na zgon – wśród nich umarło 275 uczestniczek. Wyliczone, że uczestniczki, które chodziły średnio 4400 dziennie, miały aż o 41 proc. niższe ryzyko zgonu. Ryzyko to nadal spadało wraz ze wzrostem liczby kroków, jednak tylko do pułapu 7500 kroków dziennie, po czym ulegało zatrzymaniu. Naukowcy odkryli również, że tempo chodzenia nie miało żadnego wpływu na ryzyko śmierci.

„Wykonywanie 10 tys. kroków dziennie może być dla wielu osób zniechęcające – tłumaczy kierujący badaniem dr I-Min Lee. – Ale okazuje się, że nawet dużo mniejsza liczba kroków, tylko trochę wykraczająca ponad to, co nasze uczestniczki robiły do tej pory, wiązała się ze znacznie niższą śmiertelnością w tej grupie”.

„Nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz wskazuje, jaka liczba kroków faktycznie ma związek z obniżeniem śmiertelności. Przesłanie jest proste: róbmy choć trochę kroków więcej – tyle wystarczy, żeby wspomóc zdrowie” – dodaje.

Według wcześniejszych badań średnia ilość kroków wykonywanych przez mieszkańców USA wynosi od 4 tys. do 5 tys. dziennie. To, skąd wzięła się w masowej świadomości liczba 10 tys., nie jest do końca jasne, jednak niektórzy uważają, że historia „magicznej liczby” sięga 1965 roku, kiedy japońska firma wprowadziła na rynek krokomierz o nazwie Manpo-kei, co oznacza po japońsku „10 tys. kroków”.

Autorzy publikacji podkreślają, że ze względu na obserwacyjny charakter ich badania nie można definitywnie oddzielić przyczyny od korelacji, czyli stwierdzić, czy prawdziwe jest stwierdzenie „robienie większej liczby kroków powoduje niższą śmiertelności”, czy może „kobiety cieszące się lepszym zdrowiem robią więcej kroków”.

Zespół podjął jednak kilka działań, które pozwalają wierzyć, że to coś więcej niż tylko przypadek: wykluczył z badania kobiety z chorobami serca, rakiem, cukrzycą oraz te, które skarżyły się na swoje zdrowie i samopoczucie w pierwszym roku obserwacji.

Donośność odkrycia potwierdzają także wcześniejsze eksperymenty wykazujące, że aktywność fizyczna powoduje korzystne zmiany w krótkoterminowych wskaźnikach zdrowia, takich jak ciśnienie krwi, poziom insuliny, glukozy, profil lipidowy, stany zapalne itp.

„Nasza praca potwierdza, że aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowia, jednak pokazuje tę aktywność w nieco bardziej przystępnej formie – podsumowuje Lee. – Mamy nadzieję, że zaprezentowane wyniki zachęcą do wysiłku te osoby, dla których 10 000 kroków dziennie wydaje się nieosiągalne”.