Nausėda wezwał do globalnego celu: osiągnięcia 70 proc. wskaźnika szczepień

Prezydent Litwy wypowiedział się w ten sposób na globalnym szczycie „Global COVID-19“ zainicjowanym przez prezydenta USA Joe Bidena, podał w czwartek Urząd Prezydenta.

Celem tego spotkania jest zmobilizowanie światowych liderów do osiągnięcia jak najszerszej dostępności szczepień, ratowania życia oraz zwiększania odporności systemów opieki zdrowotnej.

„Na Litwie zaszczepiło się ponad 70 proc. dorosłych mieszkańców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę. Zróbmy to globalnie. Branża nauk przyrodniczych w naszym kraju dokonała przełomu podczas pandemii, a my nadal będziemy maksymalnie przyczyniać się do rozwoju łańcucha produkcji szczepionek”- powiedział Nausėda.