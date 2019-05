Naukowcy: najlepszym sposobem na osiągnięcie zadowolenia jest aktywność fizyczna

vdu

Badania przeprowadzone przez uniwersytety Yale i Oxford wykazały, że choć pieniądze mogą w pewnym stopniu uszczęśliwiać ludzi, ćwiczenia fizyczne są znacznie korzystniejsze dla zdrowia psychicznego niż status ekonomiczny.

Wyniki badania ujawniły, że choć osoby ćwiczące regularnie mogą doświadczać średnio 35 „złych dni” rocznie, osoby, które nie były tak aktywne, mogą ich doświadczyć nawet 50.

Naukowcy odkryli również, że ci, którzy ćwiczą w grupach, radzą sobie jeszcze lepiej i cieszą się jeszcze lepszym zdrowiem psychicznym niż ci, którzy ćwiczą samodzielnie.

Badanie, które zostało opublikowane w „The Lancet”, opierało się na danych na temat aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego ponad 1,2 miliona Amerykanów. Uczestnicy zostali zapytani o ich dochody i aktywność fizyczną – koncentrując się na prowadzeniu aktywnego stylu życia w ogóle, a nie tylko ćwiczeniach. Co ciekawe, osoby regularnie uprawiające sport czuły się tak samo dobrze i wykazywały poziom zadowolenia równy tym badanym, którzy rocznie zarabiali o 25 tys. dolarów więcej niż pozostali.

„Z badania przeprowadzonego na dużej grupie Amerykanów wynika, że wysiłek fizyczny ma istotny i znaczący wpływ na zdrowie psychiczne. Co ciekawe, więcej ćwiczeń nie zawsze przynosi lepsze efekty. Różnice w tym jak ćwiczenia wpływają na samopoczucie były znaczące w porównaniu z innymi zmiennymi demograficznymi, jak edukacja czy dochód” – czytamy na łamach „The Lancet”.

Zgodnie z wynikami badań od trzech do pięciu sesji treningowych, z których każda trwa od 30 do 60 minut, to idealna tygodniowa dawka ruchu.