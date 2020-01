Naukowcy: Dążenie do szczęścia unieszczęśliwia

vdu

Szczęśliwi ludzie są zdrowsi, żyją dłużej, chętniej dbają o siebie. Nic więc dziwnego, że wielu ludzi stawia sobie za cel osiągnięcie stanu szczęśliwości. Okazuje się jednak, że to dążenie może być zgubne.

Dowodzą tego doniesienia badaczy z University of Reading. Wynika z nich, że osoby, które są za bardzo przywiązane do poczucia szczęścia, zbytnio cenią ten stan, paradoksalnie są bardziej podatne na depresję i częściej wykazują jej oznaki.

„Gdy zbytnio cenisz szczęście, stajesz się zbyt wrażliwy na swoje emocje, a także zmagasz się z regulowaniem ich we właściwy sposób” – wyjaśnia dr Julia Vogt, współautorka badań, które opublikowano w „Journal of Happiness Studies”. „To fascynujące, że ludzie, którzy chcą być szczęśliwi, w istocie szczęśliwi nie są” – powiedziała na łamach „The Guardian” Vogt.

Jak tłumaczą badacze, może to po części wynikać z nieumiejętności radzenia sobie z emocjonującymi sytuacjami, a także niższą zdolnością przeformułowania myśli lub doświadczeń. Za kolejną przyczynę wskazują również tłumienie emocji.

Innym czynnikiem może być koncentrowanie się na niewłaściwych sposobach dążenia do szczęścia. „Myślę, że większość ludzi wie, co sprawia, że są szczęśliwi i prawdopodobnie nie jest to awans ani bardzo spektakularne rzeczy. To prawdopodobnie małe rzeczy” – powiedziała Vogt.

Te doniesienia potwierdzają wcześniejsze obserwacje zawarte w World Happiness Report 2019. Wynika z niego, że w skali od jednego do dziesięciu średni poziom zadowolenia na świecie wynosi zaledwie pięć.

Dane zaprezentowane podczas Global Wellness Summit w 2018 roku wskazują, że najbardziej fundamentalne dla poczucia szczęścia elementy to silne powiązania społeczne i więzi z innymi. W raporcie stwierdzono, że biedniejsze kraje, takie jak Meksyk i Kostaryka, osiągnęły wyższy poziom szczęścia niż bogate np. Stany Zjednoczone.