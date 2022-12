Nauka, która robi biznes z biznesem czyli Konferencja z Polonią Sieci Badawczej Łukasiewicz

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w godzinach 17:00-22:00 (czasu litewskiego) w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa oraz na platformie online. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych.

W bieżącym roku panele dyskusyjne i debata będą dotyczyć czterech kluczowych tematów. Są nimi: doskonałość naukowa, interdyscyplinarność, współpraca nauka-biznes oraz komercjalizacja. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w tematycznych sesjach matchmakingowych z naukowcami z Centrum Łukasiewicz, podczas których omawiane będą m.in. możliwości aplikowania o środki unijne z Horyzontu Europa czy bardziej szczegółowe plany współpracy.

Ubiegłoroczna edycja zgromadziła 330 uczestników z 19 krajów i 5 kontynentów.

Więcej informacji na stronie Konferencji:

https://konferencjazpolonia.lukasiewicz.gov.pl/

Myślą przewodnią Konferencji jest rozwój relacji między naukowcami polonijnymi a największą polską siecią badawczą. Adresatami zagranicznymi są polscy naukowcy z instytucji badawczych, centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i z innowacyjnych startupów spoza Polski. Krajowymi uczestnikami są specjaliści z Sieci Badawczej Łukasiewicz, największej polskiej sieci badawczo-rozwojowej zatrudniającej ponad 4500 naukowców.

Aktywności uczestników skupią się wokół 4 kluczowych obszarów: doskonałość naukowa, interdyscyplinarność, współpraca nauka-biznes oraz komercjalizacja. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w tematycznych sesjach matchmakingowych z naukowcami z Łukasiewicza, gdzie omawiane będą możliwości aplikowania o środki unijne z Horyzontu Europa czy bardziej szczegółowe plany współpracy.

Wśród zaproszonych prelegentów są m. in. prof. Artur Dubrawski (Carnegie Mellon University), prof. Daria Gołębiowska-Tataj (założycielka startupu Tataj Innovation), prof. Michał Kosiński (Stanford University), prof. Marta Kwiatkowska (University of Oxford) i prof. Jurek Sąsiadek (Carleton

University). Wszyscy z nich to czołowi polscy naukowcy pracujący na wiodących uniwersytetach na całym świecie.

To II edycja Konferencji z Polonią, która w swojej pierwszej odsłonie zgromadziła 330 uczestników z 19 krajów i 5 kontynentów. Poprzednia edycja odbyła się wyłącznie w formule online, teraz rozszerzona została o możliwość osobistego udziału w siedzibie Łukasiewicz – ILOT, a jednocześnie nadal można wybrać tylko udział online.

Organizatorem Konferencji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, która skupia 26 polskich instytutów badawczych w całej Polsce i zatrudnia 7000 pracowników, w tym 4500 naukowców. Łukasiewicz jest jedną z największych sieci badawczych w Europie i skupia się nie tylko na pracach badawczych, ale także nad wdrożeniem ich efektów na skalę przemysłową łącząc przedstawicieli nauki i biznesu oraz skutecznie poszukując środków finansowania dla sektora badawczo-rozwojowego.