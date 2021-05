„NATO musi wyciągnąć wnioski”. Prezydenci Polski i Estonii rozmawiali o Ukrainie i Nord Stream 2

Prezydent Andrzej Duda podziękował Kersti Kaljulaid za jej udział w poniedziałkowych obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym kontekście wskazał, że Polska i Estonia są współdziedzicami tej konstytucji, gdyż tworzyły one wtedy „tę jedną wielką Rzeczpospolitą i dzisiaj wszyscy możemy mówić o wspólnym dziedzictwie Konstytucji 3 maja”.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w trakcie spotkania z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid poruszył temat bezpieczeństwa Ukrainy i ostatniej koncentracji rosyjskich wojsk przy jej granicach.

– Sojusz powinien wyciągnąć z tego wnioski – podkreślił.

Powiedział też, że z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid rozmawiał o sytuacji Polaków na Białorusi. Na konferencji po spotkaniu poinformował, że poruszony został temat prześladowań i aresztowań polskich działaczy.

Relacjonując przebieg wtorkowego spotkania z prezydent Estonii, Andrzej Duda ocenił, że były to bardzo ciekawe i ważne spotkania dla budowania relacji pomiędzy Estonią i Polską.

– Dotyczące bieżącej i przyszłej współpracy pomiędzy Polską a Estonią. Dużo się w tej materii dzieje, zarówno w kwestiach związanych z bezpieczeństwem jak i transformacją gospodarczą, przede wszystkim energetyczną. To są w tej chwili te kwestie najbardziej bieżące – podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że wraz z prezydent Kaljulaid mają nadzieję, że dochodzimy do końca pandemii koronawirusa i będziemy mogli jak najszybciej wrócić na drogę normalnego rozwoju gospodarczego, na której oba nasze kraje były przed pandemią.

– Wierzymy w to głęboko, że mobilizacja społeczna i pragnienie powrotu do normalności będzie silne, a dodatkowo wsparte różnymi instrumentami, które wypracowaliśmy także na poziomie europejskim przekładając to na poziom krajowy, że pomoże nam w tym, abyśmy ten – po pierwsze – poziom rozwojowy, który był przed pandemią jak najszybciej na powrót osiągnęli. Po drugie, abyśmy podążyli dynamicznie drogą rozwoju; mam nadzieję jeszcze szybszego niż przed pandemią koronawirusa – mówił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył podczas spotkania poruszono też temat bezpieczeństwa, m.in. energetycznego. Wskazał, że rozmawiano o Nord Stream2, energii odnawialnej czy o tworzeniu połączeń energetycznych w naszej części Europy, a także o przyszłych planach rozwojowych w tym zakresie.

Na podst. prezydent.pl/ polskieradio24.pl