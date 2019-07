NASA chce zbudować satelitę na orbicie

vdu

Archinaut One to nazwa satelity, który ma powstać w nowej technologii orbitalnego, zrobotyzowanego wytwarzania i montowania. W ramach kontraktu z firmą Made In Space, Inc. NASA przekazała na ten cel 73,7 mln dol.

Wyniesiony na orbitę satelita, w technologii trójwymiarowego druku wyprodukuje dwa, mierzące 10 m wysięgniki, odchodzące od pojazdu w przeciwnych kierunkach. Na każdy z tych wysięgników zostaną rozwinięte panele słoneczne generujące pięć razy więcej energii, niż typowe baterie stosowane w pojazdach tej wielkości.

„Bezsprzecznie, zrobotyzowana produkcja i montaż w kosmosie to przełom i podstawowa technologia dla przyszłych misji kosmicznych” – powiedział Jim Reuter, administrator w Space Technology Mission Directorate NASA.

„Dzięki przewodzeniu w rozwoju tej przeobrażającej kosmiczne misje technologii, Stany Zjednoczone utrzymają pozycję lidera w eksploracji przestrzeni, w czasie kiedy będziemy pracowali nad wysłaniem astronautów na Księżyc, a potem na Marsa” – stwierdził.

Dzięki tej technologii możliwe ma być m.in. wytwarzanie na orbicie anten komunikacyjnych, dużych teleskopów i innych skomplikowanych struktur.

Małe satelity będą przy tym mogły wykorzystywać systemy zasilania i lustra o dużej powierzchni, obecnie zarezerwowane tylko dla większych satelitów. Jednocześnie, możliwe będzie zmniejszenie objętości wynoszonych w rakietach pojazdów.

Dodatkowo, z pomocą nowej techniki będzie można wykonywać niektóre zadania należące dzisiaj do astronautów, co zmniejszy ryzyko związane z kosmicznymi spacerami.

Nad naziemnymi testami pojazdu Archinaut firma Made In Space zaczęła pracę już w 2016 roku. Rok później udało jej się wydrukować wysięgniki w symulującym próżniowe warunki kosmiczne laboratorium NASA.

Współpracę z przedsiębiorstwem Agencja prowadzi w ramach programu Utilizing Public-Private Partnerships to Advance Tipping Point Technologies. W jego ramach wybrała 9 firm pracujących nad technologiami, które mają pomóc w osiągnięciu strategicznych celów NASA i które dzięki inwestycji Agencji będą mogły wkrótce zostać wdrożone.