Narodowy Dzień Życia. Papież wzywa Polaków do troski o życie na każdym etapie

Ojciec Święty zachęcił do bycia gorliwymi i hojnymi w życiu chrześcijańskim, szczególnie poprzez świadectwo miłości w stosunku do ostatnich. Do Polaków Papież powiedział:

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Polsce przypada Narodowy Dzień Życia ustanowiony przez Parlament w 2004 roku. Jutro, w uroczystość Zwiastowania, Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia – podkreślił Franciszek. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej, módlcie się, aby na całym świecie, w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej kondycji. Z serca wam błogosławię.“

Na podst. vaticannews.va