Na stojąco smakuje gorzej

Lato jest wypełnione imprezami plenerowymi i food truckami z jedzeniem – co oznacza, że wiele osób spożywa posiłki na stojąco. Ale, podkreślają badacze z Florydy, jeśli chcesz naprawdę cieszyć się posiłkiem, lepiej znajdź sobie miejsce siedzące.

Najnowsze badanie zespołu dr. Dipayana Biswasa dowodzi, że pozycja ciała w czasie jedzenia wpływa na percepcję smaku i że smak ten jest znacznie lepszy, gdy siedzimy.

Naukowcy stwierdzili, że pozycja stojąca – choćby trwała zaledwie kilka minut – powoduje w organizmie lekki stres fizyczny, który prowadzi do wyciszenia kubków smakowych.

„Siła grawitacji popycha krew do niższych części ciała, powodując, że serce musi pracować ciężej, aby pompować ją z powrotem na górę. Tętno przyspiesza, a to aktywuje oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i prowadzi do zwiększonego poziomu kortyzolu. Taka reakcja łańcuchowa zmniejsza wrażliwość na bodźce, przez co wpływa na ocenę smaku żywności i napojów, postrzeganie temperatury pokarmów i ogólną wielkość konsumpcji” – tłumaczy Biswas.

Jak dodaje, kiedy ludzie doświadczają dyskomfortu, wówczas produkty, które zwykle smakują dobrze, nie wydają się tak miłe dla podniebienia. Biswas potwierdził swoją hipotezę w badaniach z udziałem 350 uczestników, którym podano pitę. Ci, którzy stali, zawsze dawali posiłkowi niższą ocenę, niż ci, którzy siedzieli na wygodnym krześle.

Naukowcy przeprowadzili jeszcze jeden eksperyment. Podali uczestnikom klasyczne ciastka brownie ze sprawdzonej i polecanej restauracji. Osoby, które jadły na siedząco, stwierdziły, że ciastka są pyszne, a te, który stały – że są po prostu smaczne. Kiedy cukiernik zmodyfikował przepis dodając do niego znacznie więcej soli, uczestnicy stojący nie zauważyli, że ciasteczka smakują inaczej i ocenili je zdecydowanie lepiej niż uczestnicy, którzy jedli siedząc.

„To odkrycie może być przydatne np. dla rodziców, którzy chcą podać swym dzieciom niesmaczny lek. W takiej sytuacji lepiej, aby dziecko stało, bo wówczas mniej odczuje nieprzyjemny smak specyfiku” – uważa dr Biswas.

W kolejnym etapie badania zespół Biswasa posunął się o jeszcze jeden krok dalej. Postanowił sprawdzić, jak na postrzeganie smaku zadziała wprowadzenie dodatkowego czynnika stresującego. Ochotnikom polecono skosztować owocowych przekąsek, kiedy na ramieniu mieli zawieszoną torbę z ciężkimi zakupami. Miał to być odpowiednik sytuacji, z jaką często mamy do czynienia w sklepach spożywczych podczas degustacji produktów promocyjnych.

Zarówno siedzący, jak i stojący uczestnicy uznali, że produkt smakuje gorzej, niż gdy jedli go bez obciążenia. Zdaniem autorów pracy podkreśla to, jak duże znaczenie dla oceny smaku ma stres fizyczny (np. pozycja ciała).

Ponadto zespół Biswasa przetestował wpływ postawy na postrzeganie temperatury pokarmów. Wszyscy uczestnicy otrzymali filiżanki z kawą o tej samej temperaturze. Ci, którzy pili na stojąco, uznali, że napój nie jest aż tak gorący i nie ma tak intensywnego smaku, jak odczuły to osoby spożywające kawę na siedząco.

Jednocześnie zauważono, że osoby stojące wypijały mniej napoju niż siedzące, co sugeruje, że stres fizyczny może tłumić apetyt.

„Nasze badanie może mieć duże znaczenie dla poszerzenia granic marketingu sensorycznego – podsumowują autorzy. – Ma również praktyczne implikacje dla restauracji, sklepów spożywczych i innych miejsc specjalizujących się w usługach gastronomicznych”.