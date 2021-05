Na Marsie wylądował pierwszy chiński łazik

Moduł lądowania z Zhurongiem wleciał w rzadką atmosferę Marsa i podczas tak zwanych „siedmiu minut horroru” z powodzeniem uruchomił spadochron, aby ukończyć trudne zadanie płynnego lądowania na rozległej równinie zwanej lawą Utopii na półkuli północnej.

Agencja AFP przypomina, że w przeszłości kilka prób lądowania na Marsie dokonywanych przez USA, Rosję i kraje europejskie zakończyło się niepowodzeniem. Ostatnia udana próba miała miejsce w lutym, gdy amerykańska agencja kosmiczna NASA umieściła na powierzchni tej planety łazik Perseverance.

Chiny stały się jednak pierwszym państwem, któremu udało się przeprowadzić orbitowanie, lądowanie i wypuszczenie łazika na Marsa w ramach swojej pierwszej misji marsjańskiej.

Do dnia dzisiejszego podjęto 38 prób wysłania sondy w kierunku Marsa. Z powodu sporej liczby nieudanych misji, przyrównuje się czasami przestrzeń w pobliżu Marsa do Trójkąta Bermudzkiego. 10 misji zakończyło się awarią, zanim sonda dotarła na orbitę okołoziemską bądź nie powiódł się odlot na trajektorię międzyplanetarną. 4 sondy zostały pomyślnie wysłane w kierunku Marsa, jednak zamilkły, zanim dotarły do celu (trzy rosyjskie i jedna japońska). 5 sond nie udało się wprowadzić na orbitę bądź zamilkły bardzo szybko. Fiaskiem zakończyło się także 6 (w tym 4 radzieckie) spośród 11 lądowań na Marsie.

Mars okazał się szczególnie pechowy dla Rosjan: niemal wszystkie ich misje zakończyły się porażką, a nieliczne, które dotarły do planety, zebrały niewiele danych.

Misja Tianwen-1 uznawana jest za przykład rosnących ambicji kosmicznych Pekinu.

Chiny wysłały również niedawno na okołoziemską orbitę kluczowy element budowanej własnej stacji kosmicznej i planują budowę – wspólnie z Rosją – stacji badawczej na Księżycu.

Na podst. BNS, dziennik.pl, Wikipedia