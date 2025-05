Na Litwie obchodzony jest Dzień Płatników Podatków

„Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, w którym Dzień Szacunku dla Płatników Podatków został ustawowo wpisany do wykazu dni upamiętniających. To wyjątkowy symbol szacunku i podziękowania dla płatników podatków – dla nas wszystkich, którzy zasilają budżet państwa” – stwierdziła w komunikacie prezeska Instytutu Wolnego Rynku, Elena Leontjeva.

W środę LLRI wręczy również nagrody dla płatników podatków, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju kraju. Uroczystość odbędzie się w wileńskim ratuszu, a wyróżnienia trafią do przedstawicieli tradycyjnej gospodarki, sektora przyszłości, branży technologicznej oraz do nowych liderów biznesu.

Dzień Szacunku dla Płatników Podatków jest obchodzony na Litwie od 2018 roku i ma na celu przypomnienie, że płatnicy podatków mają nie tylko obowiązki, ale również prawa.