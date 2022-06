Na Bałtyku zostanie zbudowana farma wiatrowa

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w piątek w Krakowie mówił o inwestycjach, które firma poczyniła w celu wdrożenia polityki niskiej emisji dwutlenku węgla. „PKN Orlen idzie w zero emisyjność, to nie tylko słowa, to jest potężny proces inwestycyjny” – oznajmił.

Ogłosił on rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej na Bałtyku.

„Za 1,5 roku jak pierwsza spółka Skarbu Państwa rozpoczniemy budowę farmy wiatrowej na Bałtyku” – stwierdził. Dodał, że przygotowania dobiegły końca i trwa proces rekrutacji przedsiębiorców do inwestycji.