Muzeum Auschwitz: sesja poświęcona zagładzie Romów

„Romowie uznani zostali przez nazistów niemieckich za wrogów III Rzeszy, w związku z tym zostali skazani na izolację i zagładę. W lutym 1943 r. rozpoczęto ich deportację do KL Auschwitz. Na terenie Birkenau utworzono obóz rodzinny nazwany Zigeunerlager. Osadzeni tam Romowie pochodzili głównie z terenów Niemiec, Austrii, Protektoratu Czech i Moraw oraz okupowanej Polski. Zigeunerlager istniał do 2 sierpnia 1944 r. Wówczas około 4200-4300 mężczyzn, kobiet i dzieci załadowano na samochody ciężarowe i wywieziono do komory gazowej” – przypomniała dr Maria Martyniak, odpowiedzialna za projekty edukacyjne w muzeum.

Według szacunków historyków, Niemcy w Auschwitz uwięzili około 23 tys. Romów, z których około 21 tys. zmarło lub zostało zamordowanych w komorach gazowych.

Podczas sesji „Romowie – doświadczenie Zagłady”, które odbędzie się 23 lutego, zostaną poruszone tematy prześladowania Romów podczas II wojny światowej, obozu rodzinnego tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz oraz współczesne konteksty funkcjonowania społeczności romskich.

Centrum podało, że zgłoszenia przy użyciu formularza online można nadsyłać do 20 lutego. Sesja odbędzie się na platformie zoom. Udział w niej jest bezpłatny.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.