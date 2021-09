Morawiecki: miejsce Polski jest w UE, co nie oznacza, że nie będziemy walczyć o równe prawa

Szef rządu na konferencji prasowej w Mielcu na Podkarpaciu był pytany o opinie polityków Solidarnej Polski, którzy twierdzą, że Polska traci finansowo na obecności w Unii Europejskiej.

Premier zaznaczył, że ta tematyka jest wielowątkowa i nie dotyczy wyłącznie środków pozyskiwanych z UE, ale także korzyści z funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. – Te korzyści dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników, są ogromne. One mogą być liczone w setkach miliardów złotych na przestrzeni tych parunastu lat naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej – wskazał Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że „przez media przetacza się fala bardzo ciekawej dyskusji”, a „impuls do dyskusji zawsze jest czymś wartościowym”. – Ja tylko powiem, że rachunek gospodarczy, wzięcie pod uwagę realiów finansowych, inwestycyjnych, biznesowych, gospodarczych (…) to rachunek bardzo skomplikowany, to algorytm o wielu zmiennych i nasza obecność na tym jednolitym rynku europejskim jest bardzo wskazana, jest bardzo dobra dla polskich przedsiębiorców i pracowników – podkreślił premier.

Premier @MorawieckiM w #Mielec: Pierwszoplanowym obowiązkiem rządzących jest to, żeby miejsc pracy było jak najwięcej i dziś mamy najniższe bezrobocie w historii III RP. Doprowadziliśmy do tego, że pracy jest dużo, także dzięki odbudowie infrastruktury i odtwarzaniu polączeń. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 26, 2021

Jak dodał, „miejsce Polski jest w Unii Europejskiej, co nie znaczy jednak, że nie będziemy walczyli o równe prawa, o równe traktowanie”. – Do takich równych praw należy zaliczyć, jako przykład, dopłaty do hektara dla rolników. To była nasza obietnica na 2023 r. i tę obietnicę podtrzymuje, że poprzez środki unijne, przez nasze negocjacje, ale także przez środki krajowe my do tego doprowadzimy” – zadeklarował szef rządu, wskazując że jest to przykład dyskryminacji Polaków.

– Także warto brać pod uwagę to, że przedsiębiorcy zagraniczni tutaj przyprowadzają wraz ze swoim kapitałem swoją technologię, swoją organizację pracy, innowacyjność, która z kolei służy polskiej gospodarce. I to jest tylko malutki czubek góry lodowej – powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że „nam obecność w Unii Europejskiej się opłaca, aczkolwiek nie pozwolimy na to, żeby uderzano w naszą suwerenność, żeby traktowano nas w sposób dyskryminujący”.