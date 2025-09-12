Mišinienė: przypadki handlu ludźmi i przymusu do usług seksualnych na Litwie

Jak podkreśliła, w statystykach państwowych problem nie jest widoczny.

– „Kraj już dawno zdecydował, by nie zbierać oficjalnych danych, bo zapewne nie byłyby one krzepiące. Nawet według wyliczeń organizacji pozarządowych spotykamy kobiety, a także mężczyzn, w prostytucji. Ten obszar jest u nas, niestety, utrzymywany kosztem migrantów. A Ukrainki są tutaj niemal na pierwszym miejscu – w istocie są pierwsze” – powiedziała Mišinienė na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Mišinienė zwróciła uwagę, że Litwa jest znana w Europie z dobrej integracji i gościnności, lecz w tej sprawie państwo nie prowadzi rozwiązań systemowych.

– „Nasz kraj oficjalnie nie ma nic do zaoferowania – nie mamy żadnych programów państwowych. Tyle, ile sektor pozarządowy ‘wydrapie’ projektów i wygra konkursów, tyle możemy się zajmować. Moje przesłanie jest takie: otwórzmy oczy i wreszcie powiedzmy otwarcie, co dzieje się z niektórymi migrantkami i dziewczętami” – zaznaczyła.

Wiceprzewodnicząca Sejmu Orinta Leiputė przypomniała, że od początku wojny Litwa „gościnnie i życzliwie przyjęła” Ukraińców, ale potrzebne jest dalsze wsparcie i ochrona.

– „Musimy zadbać o ich edukację, kształcenie zawodowe, ochronę zdrowia, wspólnotowość, a zarazem chronić przed zagrożeniami, by czuli się bezpiecznie. Przypadków handlu ludźmi i wykorzystywania jest bardzo dużo” – powiedziała.

KOPŽI wskazało również konkretną sprawę: na Litwie prowadzono postępowanie dotyczące handlu kobietami, w którym ustalono, że ukraińska migrantka świadczyła odpłatne usługi seksualne w Kłajpedzie, Taurogach i Szawlach, a ogłoszenia były publikowane w jednym z portali internetowych.

W listopadzie 2022 r. funkcjonariusze z Kłajpedy i Taurogów ujawnili w mieszkaniu w Taurogach 23-letnią obywatelkę Ukrainy, która oferowała mężczyznom płatne usługi seksualne. Podczas przeszukania zabezpieczono przedmioty służące do świadczenia usług, pieniądze pochodzące prawdopodobnie z nielegalnej działalności oraz niewielką ilość konopi.