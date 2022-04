Min. Szrot: Wizyta Prezydentów w Kijowie ma szczególny charakter

„Wizyta ma charakter symboliczny. Wizyta czterech Prezydentów w Kijowie w czasie trwania wojny ma charakter szczególny. Też będą rozmowy o szczegółach wsparcia. Zarówno Polska, jak i kraje bałtyckie bardzo konkretnie wspierają Ukrainę, zarówno jeśli chodzi o pomoc dla milionów uchodźców, którzy przekroczyli granice, jak też o pomoc inną, a potrzebną Ukrainie w prowadzeniu działań obronnych” – powiedział minister Szrot. Jak dodał, nie może udzielić więcej informacji, gdyż mimo wyzwolenia obszarów podkijowskich w regionie nadal toczą się działania wojenne.

Paweł Szrot podkreślił, że Prezydent Duda wspiera zwiększenie sankcji na Rosję, bo „te sankcje, do których doszło wcześniej, mimo że były one ocenione jako bardzo zdecydowane, nie doprowadziły do konkretnego skutku, jakim jest zakończenie rosyjskiej agresji i przelewu krwi na Ukrainie”.

Wskazał, że sankcje były tematem rozmów Prezydenta Dudy z Prezydentem Niemiec Frankiem–Walterem Steinmeierem i innymi przywódcami.

Dopytywany o koncepcję misji humanitarnej na Ukrainie, przedstawioną przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że „ten pomysł ciągle leży na stole”. „Jeśli kraje Zachodu zdecydują się tę kartę podnieść i wyłożyć, wtedy ona będzie w grze, jeśli nie – wtedy ona będzie czekała” – podkreślił.

Paweł Szrot mówił, że wspólny front państw bałtyckich funkcjonuje od dawna, podobnie jak rola Polski jako „lidera państw regionu, która te działania koordynuje i przedstawia na szerszym forum międzynarodowym”. (PAP)