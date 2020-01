Miłośnicy zielonej herbaty żyją dłużej

vdu

Znany od wieków napój okazał się wyjątkowo korzystny. Jego regularne picie wiązało się z większą liczbą lat przeżytych w zdrowiu i z dłuższym życiem. Na przykład 50-letni amatorzy herbaty zapadali na chorobę wieńcową średnio 1,41 roku później i żyli 1,26 dłużej, niż osoby pijące ją rzadko lub wcale.

Lubujące się w herbacie osoby były też przeciętnie o 20 proc. mniej narażone na choroby serca i udary, o 22 proc. mniej zagrożone śmiercią z powodu zawału i udaru oraz miały o 15 proc. mniejsze ogólne ryzyko zgonu.

W grupie 14 tys. wybranych z głównej puli osób, naukowcy sprawdzili dodatkowo wpływ zmian w zwyczajach dotyczących picia herbaty. Przeanalizowali w tym celu przyzwyczajenia ochotników w odstępie nieco ponad 8 lat i obserwowali ich później jeszcze przez 5,3 roku. Wniosek – nie warto rozstawać się z herbatą.

Osoby, które piły ją w czasie obu ankiet miały aż o 56 proc. mniejsze ryzyko śmierci z powodu ataku serca i udaru i o 29 proc. mniejsze zagrożenie zgonem z dowolnej przyczyny, w porównaniu do osób, które cały czas od herbaty stroniły.

?Ochronne efekty herbaty były najbardziej wyraźne u osób pijących ją nawykowo. Badania nad mechanizmem jej działania wskazują, że główne bioaktywne składniki herbaty – polifenole nie utrzymują się długo w organizmie. Z tego powodu częste picie herbaty przez dłuższy czas może być potrzebne, aby uzyskać dzięki niej ochronny dla układu krążenia efekt? – mówi dr Dongfeng Gu, autor pracy opublikowanej na łamach pisma ?European Journal of Preventive Cardiology?.

Co istotne, w Azji pije się głównie herbatę zieloną i to właśnie ona odpowiadała przede wszystkim za korzystne dla zdrowia skutki. W przypadku czarnej herbaty badacze nie zauważyli wyraźnych efektów. Po części mogło to wynikać z niewielkiej liczby pijących ją uczestników, jednak badanie wskazało też na różnice w działaniu obu typów napoju.

Chińscy badacze podkreślają, że zielona herbata jest bogata w polifenole chroniące przed chorobami układu krwionośnego i czynnikami ich ryzyka, w tym przed nadciśnieniem i zaburzeniami gospodarki tłuszczowej. Natomiast przy opartej na fermentacji produkcji czarnej herbaty, polifenole w dużej części ulegają zniszczeniu. Po drugie, czarną herbatę często pije się z mlekiem, co według wcześniejszych badań także obniża jej korzystne działanie.

Naukowcy zauważyli też różnice między płciami. Według wyników, herbata silnie działała na mężczyzn, a umiarkowanie na kobiety.