Milczarski: LOT szacuje, że latem przewiezie z Polski do Azerbejdżanu 20 tys. pasażerów

W piątek narodowy przewoźnik zainaugurował bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Baku. Boeing 737 wystartował z Lotniska Chopina po 23:00, lądując w sobotę rano na lotnisku w Baku Hejdara Alijewa.

„To pierwszy raz w historii, kiedy LOT będzie latał z Warszawy do Baku” – Milczarski powiedział na konferencji prasowej na temat uruchomienia LOT-u o połączeniu Warszawa Baku.

Zapowiedział, że LOT do stolicy Azerbejdżanu będzie latać we wtorki, środy, piątki i soboty.

„W trakcie tegorocznego sezonu letniego będziemy latać samolotami typu Boeing 737, które mogą w sumie przewieźć w tym czasie ponad 30 tys. pasażerów. Myślę, że powinniśmy przewieźć co najmniej dwadzieścia kilka tysięcy podróżnych na tej trasie w tym roku, w ciągu tego sezonu letniego” – stwierdził.

Jak dodał, LOT liczy na pasażerów z Polski i Azerbejdżanu, których można przewozić z Warszawy na trasy przewoźnika dalej do Europy Środkowej, a także do Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

„Obu krajom zależało, aby takie połączenie otworzyć. Odczuliśmy to wyraźnie w trakcie przygotowań, kiedy to uzyskaliśmy ogromne wsparcie zarówno linii lotniczej Azerbaijan Airlines, lotniska w Baku, czy tutejszego ministerstwa odpowiedzialnego za turystykę” – oznajmił R. Milczarski.

Ocenił, że połączenie to „okaże się sukcesem”. „Baku jest jak przepiękny amfiteatr. Ludzie są bardzo otwarci, gościnni. Serwowana jest tu wspaniała kuchnia. Oba kraje mają historyczne relacje. Azerbejdżan pamięta o naszych polskich inżynierach i architektach” – zaznaczył prezes LOT.

Z informacji spółki wynika, że do 24 maja LOT sprzedał ok. 30 proc. biletów dostępnych w tym sezonie na to połączenie. A średnia ładowność samolotu w pierwszym tygodniu eksploatacji wynosi 72%.

Obecny na konferencji ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski uważa, że ​​połączenie to przyniesie korzyści nie tylko rozwojowi turystyki między obydwoma krajami, ale także stosunków handlowych i politycznych. Podkreślali to również obecni na konferencji urzędnicy azerbejdżańskiego rządu.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).