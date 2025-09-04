Mieszkańcy Litwy oceniają życie seksualne na 6/10

Oceny, częstotliwość i tendencje

Podczas prezentacji szef „Fantazijos LT” Povilas Klusaitis wskazał, że ok. 12% ankietowanych wystawiło swoim doświadczeniom maksymalną notę 10, ale podobny odsetek przyznał zaledwie 1 punkt.

– „Tendencje się nie poprawiają. Krzywa w górę nie idzie, a nawet może lekko spadać” – mówił.

Dane pokazują też korelację między oceną a praktyką: osoby częściej współżyjące skłonne są oceniać życie seksualne wyżej, a ci, którzy robią to rzadziej niż raz w miesiącu, najczęściej przyznają 4 lub mniej.

Według sondażu około jedna czwarta badanych deklaruje seks 2–3 razy w tygodniu, 8% – niemal codziennie lub bardzo często, a ok. 10% twierdzi, że prawie nie współżyje.

Gadżety erotyczne: kto używa?

Badanie uchyla też rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o zwyczaje i stosunek do zabawek erotycznych: 7% respondentów używa ich regularnie, 34% uznaje je za akceptowalne i deklaruje użycie w przeszłości lub okazjonalnie, natomiast jedna trzecia przyznaje, że nie używa ich podczas stosunku.

Wstyd przed lekarzem i samoleczenie

Urolog i specjalista leczenia niepłodności Marius Anglickis zwrócił uwagę, że w przypadku problemów z seksualnym zdrowiem Litwini często unikają bezpośredniego kontaktu z lekarzem z powodu wstydu i tabu.

– „Najgorsze jest, gdy mężczyzna idzie do najbliższej apteki, kupuje tabletki na erekcję i żyje z problemem. To jakby ręka gniła, a ja dalej brałbym leki przeciwbólowe” – obrazował.



Lekarz ocenił również, że problemy „młodnieją i pogłębiają się”.

– „Trzydzieści lat temu ciężka dysfunkcja erekcji dotyczyła ok. 10% starszych mężczyzn. Dziś – 40% mężczyzn do 40. roku życia mierzy się z ciężką postacią tego zaburzenia” – stwierdził.

Dodał, że także medycy niekiedy unikają pytań o kwestie intymne, choć rutynowo pytają np. o barwę moczu.

Z danych badania wynika, że ok. 23% respondentów informacji o trapiących ich problemach poszukuje w internecie.

Tabu wciąż silne – zwłaszcza w starszych pokoleniach

Psycholożka i trenerka „Įvairovės ir edukacijos namai” Lina Januškevičiūtė podkreśliła, że tematyka seksualności w społeczeństwie litewskim nadal bywa tabu – z obawy przed „wyróżnianiem się” na tle znajomych, sąsiadów czy rodziny.

– „Wśród młodych jest więcej otwartości i rozmów – coraz częściej na serio, nie tylko w formie żartu. W starszych grupach temat wciąż częściej pozostaje tabu” – wskazała.

Metodologia

Sondaż „Spinter tyrimai” przeprowadzono w sierpniu na próbie 1019 osób. Maksymalny błąd statystyczny wynosi ±3 pkt proc. Badanie jest realizowane trzeci rok z rzędu.