Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

Na Litwie i w innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata[a]. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych.

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

Na Litwie Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Jednak to święto ma różne daty w zależności od kraju. I tak: Francja i Włochy świętują 6 stycznia, Turcja 23 kwietnia, Niemcy 1 czerwca i 20 września, Japonia 3 marca i 5 maja, Bangladesz 17 marca, Gwatemala 1 października. W Australii Dzień Dziecka obchodzony jest w czwartą środę października, na Węgrzech w ostatnią niedzielę maja i w Argentynie w drugą niedzielę sierpnia.

Różne kraje – różne tradycje. Oto kilka przykładów różnych obchodów święta w różnych państwach:

NIEMCY

Jednak niemieckie dzieci świętują nie raz, ale dwa razy w roku – 1 czerwca i 20 września. Ten zwyczaj jest związany z epoką zimnej wojny, kiedy Niemcy zostały podzielone na Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie. W Niemczech Wschodnich Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca, w Niemczech Zachodnich 20 września.

Po zburzeniu muru berlińskiego uzgodniono, że Dzień Dziecka obchodzony będzie 20 września, ale wielu Niemców pozostało przy 1 czerwca.

Jedni świętują w czerwcu, inni we wrześniu, jeszcze inni świętują dwa razy w roku.

JAPONIA

W kraju Wschodzącego Słońca Dzień Dziecka obchodzony jest osobno dla dziewcząt i chłopców. Dziewczyny mają święto 3 marca – Dzień Dziewczyn, znany również jako Dzień Lalki, obchodzony jest w każdym domu, w którym mieszkają małe dziewczynki. W tym dniu wszyscy modlą się o zdrowie i szczęście dziewczynek, a dziewczęta wraz z rodzicami wykonują tradycyjne lalki z różnych materiałów (głównie z papieru), następnie ubierają się w tradycyjne japońskie stroje.

Dzień Chłopców obchodzony 5 maja, jest obchodzony huczniej. Chłopcy spędzają ten dzień z ojcem, z którym robią papierowe zabawki, az sukna robią latawce w kształcie karpia, zwane Koinobori (inna nazwa SatsukiNobori) – karp w kulturze japońskiej symbolizuje odwagę, siłę i determinację, ponieważ, Japończycy wierzą, że ta ryba może płynąć pod prąd.

Latawce te mają określone kolory: karp w kolorze czarnym symbolizuje ojca, czerwonym – matkę, niebieskim zaś – syna. Ilość niebieskich karpi, jakie wiesza się tego dnia przed domem, symbolizuje zaś liczbę męskich potomków w danej rodzinie.

TURCJA

Obchody Dnia Dziecka w Turcji są bezpośrednio związane z obchodami ważnego dla Turków dnia – Dnia Niepodległości, który przypada 23 kwietnia.Historia unii dwóch dni.Ta uroczystość jest dość ciekawa.

Dzień Niepodległości został utworzony w 1920 roku przez Mustafę Kemala Atatürka, założyciela niepodległej Republiki Turcji. Postanowił też poświęcić ten dzień dzieciom, które – jak zaznaczył – są przyszłością kraju. 23 kwietnia tureckie dzieci noszą stroje narodowe, tańczą, bawią się, zasiadają w parlamencie, a tureckie niebo wypełniają kolorowe latawce.

FRANCJA I WŁOCHY

Międzynarodowy Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech przypada na ten sam dzień – 6 stycznia, przypada Święto Trzech Króli (we Francji obchodzony jest również Dzień Rodziny).

W obu krajach dzieci otrzymują od rodziców drobne upominki (odpowiadające tym, jakie Jezus otrzymał od Trzech Króli), ciasteczko z wróżbą i papierową koronę – w tym dniu dziewczynki zostają królowymi, chłopcy królami i rodzicami. jako poddani, działając oczywiście zgodnie ze swoimi kaprysami, oczywiście w granicach rozsądku.

W obu krajach punktem kulminacyjnym dnia dziecka jest obfity rodzinny obiad lub kolacja, podczas których ciasta i słodycze podawane są na końcu są szczególnie ważne. Powszechnym zwyczajem na takim obiedzie jest szukanie wróżby w specjalnie przygotowanym cieście.

PARAGWAJ

Radosną i smutną okazją do świętowania jest Dzień Dziecka w Paragwaju 16 sierpnia. Szczęśliwy – bo w tym dniu wszystkie dzieci bawią się i mają być wesołe i szczęśliwe. Smutne – bo to także rocznica bitwy pod Acosta Nu w 1869 roku (jedna z bitew znanych jako wojna Paragwajska), w której zginęło wiele dzieci (sama wojna pochłonęła życie dziesiątek tysięcy ofiar w okresie dojrzewania).

