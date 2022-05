Media: Rosja straci 10 mld dolarów rocznie przez embargo na ropę

Według szacunków cytowanych przez UNIAN, po wejściu w życie embarga Rosja będzie zmuszona sprzedawać swoją ropę do Azji. Tam surowce są tańsze. Jego cena to mniej niż 34 USD za baryłkę. Wyliczenia te dotyczą zakazu importu ropy z Rosji do UE drogą morską. Dostawy w ten sposób stanowią około dwóch trzecich importu ropy do Rosji.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela w poniedziałek, przywódcy UE na szczycie w Brukseli uzgodnili zakaz importu rosyjskiej ropy do UE drogą morską. Pakiet sankcji przeciwko Rosji, który uchwalili, obejmuje również odcięcie Sbierbanku, największego rosyjskiego banku detalicznego, od systemu SWIFT.

Ropa na rynku drożeje, WTI i Brent zbliżają się do końca szóstego miesiąca wzrostu cen z rzędu. To najdłuższa miesięczna passa tych benchmarków od ponad 10 lat. Brokerzy twierdzą, że częściowe embargo UE na import rosyjskiej ropy oraz złagodzenie restrykcji anty-Covid w Chinach zwiększają popyt na paliwo.

„Chociaż obecne porozumienie UE jest dość »rozwodnione« wobec pierwotnej propozycji, to jest to wspierający ruch dla rynków ropy” – stwierdził Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

„Złagodzenie blokad w Chinach również pomaga notowaniom ropy. Musimy jednak pamiętać, że z pewnością zobaczymy jeszcze blokady w Chinach w ciągu tego roku, w związku z realizowaną tam strategią „zero Covid” – oznajmił Patterson.