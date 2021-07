Marszałek Senatu RP na uroczystości nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Podczas uroczystości, która odbyła się 7 lipca br. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, odebrali je bliscy rodzin Adolfa i Anny Kiszło i ich córki Marianny, Tadeusza i Marianny Gnoińskich, a także Mikołaja i Niny oraz Ignacego i Justyny Piotrowskich.

W wydarzeniu uczestniczyła także senator Beata Małecka-Libera.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu nawiązał do przemówienia, jakie wygłosił w ubiegłym roku w Auschwitz-Birkenau były więzień tego obozu, Marian Turski. Mówił on wtedy o 11 przykazaniu, które jest doświadczeniem Shoah, brzmiącym „Nie bądź obojętny”. „To przemówienie zapadło mi tak w pamięć, że byłem gotów szukać kamiennych tablic i wykuć to 11 przykazanie: nie bądź obojętny”- mówił prof. Grodzki, zwracając się do obecnego na uroczystości redaktora Turskiego. Marszałek Grodzki podkreślił, że historia naszych dumnych i wielkich narodów – polskiego i żydowskiego – przeplata się od setek lat i niesie zarówno momenty chwalebne jak i okrutne, niegodziwe i takie, które nigdy nie powinny się zdarzyć. „Dziś mamy ogromną radość i wzruszenie czcząc tych, którzy nie byli obojętni. Oni nie byli obojętni będąc przerażonymi, będąc zagrożonymi, ryzykując swoim zdrowiem i życiem nie odmówili pomocy tym, którzy byli zagrożeni jeszcze bardziej, którzy bez ich pomocy zapewne nie przetrwaliby strasznej nocy nazizmu” – mówił Marszałek Senatu o osobach, uhonorowanych tytułami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Podkreślił, że w tym czasie zdawanie egzaminu z człowieczeństwa było dużo trudniejsze.

Prof. Tomasz Grodzki przypomniał, że judaizm naucza, iż „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”. Przytoczył też łacińską maksymę „Alteri vivas oportet si tibi vis vivere – „na tyle, na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie. „ Ci, których będziemy honorować byli przesyceni humanizmem, zrozumieniem że poszanowanie drugiego człowieka jest jedną z największych wartości, to są autentyczni bohaterowie” – podkreślił Marszałek Grodzki. Jak dodał, uroczystość nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to nie tylko godne uczczenie pamięci bohaterów i ocalałych dzięki nim, ale także ważna lekcja historii i świadectwo naszego człowieczeństwa.