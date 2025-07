Małgorzata Kidawa-Błońska w Kazimierzu Dolnym: „Mostem między Dwoma Brzegami jest film”

W uroczystości otwarcia uczestniczyła Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, która w swoim przemówieniu podkreśliła wyjątkowy charakter imprezy.

Marszałek nawiązała także do tytułu wydarzenia, wskazując, że jego symbolicznym „mostem” jest film i kultura.

– „Ale most nie należy do nikogo. Most jest wolny i niezależny. I taka jest kultura, i taki powinien być film” – podkreśliła Kidawa-Błońska.