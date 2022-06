M. Jabłoński: Polska w pełni popiera Litwę

Portal Politico napisał, że w razie starcia między Rosją a NATO przesmyk suwalski prawdopodobnie byłby „pierwszym punktem kontaktu”.

Przesmyk ten to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi.

Wiceszef MSZ Marcin Jabłoński podkreślił na konferencji prasowej, że wszystkie działania ze strony Rosji mające na celu przestraszenie, grożenie różnego rodzaju konsekwencjami to są działania, z którymi mamy do czynienia przede wszystkim w naszej części Europy.

Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas powiedział, że „przesmyk suwalski wchodzi w grę, jeżeli Rosja jest gotowa na konfrontację w pełnej skali z NATO”.

„Musimy pamiętać, że Litwa jest członkiem NATO i wszystkie sankcje, które teraz były wprowadzone w życie od 18 czerwca, były uzgodnione przez Unię Europejską, to są wspólne sankcje i to nie Litwa zdecydowała się na jakieś sankcje narodowe” – podkreślił.

Odnosząc się do sytuacji na Litwie i do tego, jak Litwini przyjmują groźby Rosji, powiedział: „faktycznie, my z tym żyjemy już przez prawie ostatnie 30 lat”.

„Cały czas są groźby, już jesteśmy jakoś przyzwyczajeni” – powiedział Borisovas.