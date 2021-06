„Lux Express” wznowi regularne rejsy do Warszawy

Raitas Remmelis, szef biznesu międzynarodowego w Lux Express, zapewnia, że ​​firma chciałaby jak najszybciej wznowić regularną trasę Wilno – Warszawa i ma nadzieję, że stanie się to latem tego roku. Wznowienie tego rejsu nastąpiłoby szybciej, gdyby zniesiono ograniczenia w podróżowaniu lub utworzono tzw. bańkę podróżniczą.

„Lux Express jest gotowy do wznowienia rejsów z całej naszej sieci, ale obecne ograniczenia dotyczące podróży z oczywistych powodów wstrzymują potrzebę podróży międzynarodowych. Dopóki popyt na podróże nie jest intensywny, nie ma potrzeby odnawiania tych rejsów” – mówi R. Remmelis.

Obecnie autobusy „Lux Express” mogą dojechać z Wilna do Rygi i Tallina. Przed pandemią autobusy kursowały również między Wilnem a Petersburgiem. Choć marka „Lux Express” powstała w 2008 roku, historia firmy sięga 1994 roku. Firma rozpoczęła działalność w Estonii, ale w ciągu kilkudziesięciu lat „Lux Express” urósł do największej sieci międzynarodowych linii autobusowych w regionie bałtyckim i obecnie działa w 7 krajach i oferuje połączenia do ponad 20 miast.