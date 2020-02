Litwa dla dwojga – gdzie znajdziemy romantyczne „przystanki miłości”

vdu

Wyspa Miłości obok dworku Ilzenberg (rejon rokiski)

Uważa się, że słowa miłości wypowiedziane obok dębu na Wyspie Miłości, zostają na zawsze aktualne. Most Miłości prowadzi z dworku Ilzenberg do Wyspy Miłości znajdującej się nad jeziorem Ilgis. Legenda głosi, że dwór został nazwany na cześć żony właściciela N.N. Fuchsa – Ilzė. Historie miłosne dworu są chronione przez trzy rzeźby z brązu w wykonaniu rzeźbiarza Kęstutisa Dovydaitisa.

Fot. Materiały prasowe/Irmantas Gelūnas

Wyspa Miłości obok dworku w Pokrojach

Legenda głosi, że wszystkie pokolenia baronów, którzy mieszkali w tym dworku, kłaniali się przed swoimi wybrankami właśnie na tej wyspie. Narzeczona jako symbol miłości wypuszczała do rzeki Kruoja złotą rybkę, aby chroniła i strzegła swoją przyszłą rodzinę. Narzeczony zaś rzucał złotą monetę, aby zachęcić do siebie fortunę i skarby.

Litewski Taj Mahal (Płungiany)

Tak nazywa się budynek zegaru dworskiego rodziny Ogińskich z XIX wieku. Według legendy, został zbudowany z miłości. Zarządzający dworem w Płungianach, hrabia Nikołaj Zubow, zbudował zegar z dedykacją swojej żonie Aleksandrze, która zmarła przy porodzie. Jest to miniaturowa replika odwiedzanej często przez hrabinę Palazzo Vecchio we Florencji. Obecnie w tym miejscu działa Biblioteka Publiczna w Płungianach, która jest otwarta do zwiedzania. Obok niej się znajduje bambusowa (!) dolina.

Labirynt Miłości (rejon płungiański)

Zakochani i nowożeńcy mają okazję przejść przez Labirynt Miłości w parku o geometrycznych kształtach. Każdy z partnerów musi wejść do niego z osobnych drzwi i wyjść razem. Labirynt symbolizuje harmonię, wzajemne porozumienie i piękne relacje partnerskie.

Anioł Miłości (rejon trocki)

Czy wiesz, że około pięćdziesięciu aniołów wylądowało na wzgórzu w pobliżu Trok? Wśród drewnianych aniołów znajduje się m.in. Anioł Miłości – strażnik małżeństwa i rodziny. Istnieje tradycja przynoszenia symbolu anioła i zawieszenia go obok Koła Modlitwy – wtedy życzenie się spełni.

Fot. Materiały prasowe/Sigitas Gaudėža

Gołąb Miłości (Wiłkomierz)

W Wiłkomierzu jest wiele gołębi i wszystkie one spełniają marzenia. Jeżeli te pragnienia dotyczą miłości, szczęścia i radości, wszystko, co musisz zrobić – to znaleźć rzeźbę gołębia, pochylić się nad nią i potrzeć się noskami ze swoim wybrankiem. Aby osiągnąć spokój i szczęście w rodzinie, trzeba poszukać rodziny gołębi ukrywającej się w mieście i przytulić je!

Wędrówka Drogą Miłości (rejon tauroski)

W Parku Regionalnym Pagramantis znajduje się tematyczna trasa piesza „Droga Miłości”, pełna legend, zaklęć, opowieści o miłości, rozgrzewającej herbaty i magicznych Kamieni Miłości. Można wybrać się na 2-kilometrową wycieczkę samodzielnie lub z przewodnikiem.

Kamień Płodności (Tverai, samorząd Retowa)

Lopaičiai – dawna stolica Żmudzinów, rzekome miejsce pogańskich nabożeństw. Nic więc dziwnego, że tutaj historia przeplata się z mistycyzmem. Odwiedzających przyciąga magiczne „źródło młodości” na kopcu Lopaičiai i… kamień płodności. Kobiety, które nie mogą urodzić dziecka, powinny usiąść na tym kamieniu, modlić się i zostawić jakąś ofiarę.

Huśtawki dla Zakochanych (Troki)

Czy wiesz, co troczanie lub goście miasta robią o zmierzchu? Idą się pohuśtać do „Parku Romantyków”. Tutaj, na brzegu jeziora Bernardyńskiego (Lukos), w parku przy ul. Karaimų 2, znajduje się 9 oświetlonych huśtawek. Mówią, że miłość wisi w powietrzu nad falami jeziora.

Romantyczne odkrycia w Wilnie

Stolica jest najbardziej romantycznym miastem na Litwie. Na skrzyżowaniu ulic Basanavičiusa i Mindaugasa znajduje się rzeźba chłopca jedzącego kalosz z miłości, a także romantyczna dzielnica Stiklo oraz echa najsłynniejszej historii miłosnej – Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Podczas wycieczki po podziemiach katedry wileńskiej można zacytować listy miłosne Barbary i Zygmunta.

Obrączki nie tylko dla ptaków (rejon Szyłokarczmy)

Nie jest tajemnicą, że stacja ornitologiczna Ventė, która rocznie nakłada obrączki dla około 60–80 tys. ptaków, staje się romantycznym i symbolicznym miejscem dla zakochanych. Możesz także „zamknąć swoją miłość” obok latarni morskiej – tutaj zbudowano oryginalną kamienną rzeźbę w kształcie serca do zawieszania zamków miłosnych.