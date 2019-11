Litewski projekt multimedialny zainspirowany twórczością Čiurlionisa nagrodzony w Londynie

vdu

Nagroda wręczana od 2012 roku przez organizację „Lumen Arts Projects” ma na celu znalezienie i pokazanie twórców, łączących idee sztuki tradycyjnej i cyfrowej. Prace finałowe nie tylko otrzymują nagrody pieniężne, lecz także biorą udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych na całym świecie. Za lata istnienie organizacji zorganizowano ponad 30 wystaw.

W tym roku razem z litewskimi „Szlakami aniołów”, które zwyciężyły w kategoii rzeczywistości rozszerzonej (XR), nagrodzonych zostało jeszcze 8 utworów, zapoznających widzów z nieoczekiwanymi doświadczeniami i wyjątkowymi rozwiązaniami. Np. w instalacji świetlnej „We Are All Made Of Light“ („Wszyscy jesteśmy zrobieni ze światła”) sami widzowie zamieniają się w gwiezdne sylwetki i poruszając się tworzą dynamiczną przestrzeń galaktyczną. Wizerunek cyfrowy każdego uczestnika jest zapisywany, toteż im więcej gości wystawy, tym pełniejszy obraz.

Główną nagrodę otrzymała praca „Melting Memories” („Roztapiające się wspomnienia”) – obraz grafiki cyfrowej dużego formatu, który tworzy aluzję żywej poruszającej się rzeźby.

Litewski utwów w konkursie został przedstawiony jako „danina prekursorowi sztuki multimedialnej i jednemu z największych pionierów sztuki abstrakcyjnej w Europie M.K. Čiurlionisowi, który zatarł granice pomiędzy różnymi formami sztuki, aby stworzyć własny świat oparty na kosmologii”. „Przy powstawaniu tej pracy powstała naturalna symbioza między sztuką a nowymi technologiami, które stały się idealnym narzędziem odkrycia dzieł Čiurlionisa pod nowym kątem. Różne jego dziedziny uzupełniają się i łączą się w doskonałej harmonii, której widz może doświadczyć na platformie rzeczywistości wirtualnej” – opowiada autorka Kristina Buožytė. Jak dodaje, artyści cieszą się, że dzięki swojemu projektowi mogą popularyzować sztukę i sylwetkę Čiurlionisa na świecie.

Po udziale w projektach międzynarodowych praca „Szlakami aniołów” stanie się częścią stałą ekspozycji Muzeum im. M.K. Čiurlionisa w Kownie.

