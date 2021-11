Litewska firma Okredo wchodzi do Polski

Platforma SaaS otwartych danych Okredo zapewnienia firmom każdej wielkości narzędzia do skutecznej oceny ryzyka kredytowego i sytuacji finansowej istniejących i potencjalnych kontrahentów, monitorowania

zmian ich sytuacji finansowej i prawnej, a także do zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej. Okredo ma obecnie łącznie 12.000 użytkowników oraz 2.700 klientów korporacyjnych. Ekspansja na Polskę, Łotwę i Wielką Brytanię ma znacząco zwiększyć zasięg i możliwości biznesowe spółki. W ciągu 5 lat firma planuje stać się wiodącą platformą otwartych danych w Europie.

Rozwój firmy i ekspansja na nowe rynki jest związana z wejściem w życie w 2021 r. unijnej dyrektywy dotyczącej otwartych danych, która wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie zebrały i udostępniły ogromne ilości danych ze swoich rynków i umożliwiły ich jawną cyrkulację.

„Polska jest dla nas strategicznym rynkiem ze względu na ogromną liczbę podmiotów życia gospodarczego, które są w waszym kraju. Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm z sektora MŚP, dla których kwestie wiarygodności kontrahenta, ryzyk związanych z jego niewypłacalnością są absolutnie kluczowe w zachowaniu płynności finansowej i dalszym prowadzeniu biznesu. Jesteśmy przekonani, że dzięki autorskiej koncepcji platformy otwartych danych i szerokiemu wachlarzowi udostępnianych danych, szybko zdobędziemy zaufanie polskich firm i instytucji publicznych” – mówi Gerda Jurkoniene, współzałożycielka Okredo.

„Oferta Okredo jest szczególnie atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców patrzących na rynek litewski i szukający na nim partnera biznesowego – na naszej platformie znajdą wszystkie informacje o firmach

litewskich, dzięki czemu zaoszczędzą czas przy szukaniu i ocenie kontrahentów” – dodaje Jurkoniene.

Dzięki analizie opartej na Sztucznej Inteligencji firma Okredo ulepsza nieprzetworzone, otwarte dane i agreguje je do postaci modułów i raportów za pomocą przyjaznego dla użytkownika i konfigurowalnego interfejsu GUI. Te moduły i raporty zapewniają klientowi dostęp do ocen kredytowych i innych informacji finansowo-prawnych dotyczących kontrahentów. Dane są dynamicznie aktualizowane w trakcie całego cyklu relacji biznesowej: od etapu identyfikacji potencjalnych klientów do monitorowania zmian, które mogą wpłynąć na już istniejące relacje biznesowe i wysyłanie odpowiednich alertów.

W przypadku braku zapłaty przez klienta, Okredo może także pomóc firmom w ustaleniu, czy najlepszym rozwiązaniem będzie negocjowanie, skierowanie sprawy do sądu czy opublikowanie informacji o długu na

platformie. Platforma bada również unikalny wskaźnik ekologiczny, który pozwala przedsiębiorstwom ocenić wpływ floty pojazdów danej firmy na środowisko.

„Otwarte dane zapewniają przedsiębiorstwom ogromne możliwości rozwojowe i chcemy dać nawet najmniejszym firmom narzędzie do efektywnej oceny ryzyka i odkrywania nowych możliwości sprzedaży, aby

mogły się skalować i prosperować. Nasza wizja jest odważna: chcemy stać się wiodącą platformą otwartych danych w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat. Jesteśmy pewni naszych możliwości i możliwości naszej

platformy, którą stworzyliśmy, aby móc szybko skalować się na nowe rynki, a jednocześnie zapewniać naszym klientom najlepszą w swojej klasie ofertę” – dodaje Gerda Jurkoniene, współzałożycielka Okredo.

Firmy z sektora MŚP, które mają do czynienia z opóźnionymi płatnościami od swoich klientów – zwykle innych przedsiębiorstw – stoją w obliczu zagrożenia upadku firmy. Ryzyko utraty płynności często potęgowane jest

przez brak wiedzy finansowej oraz brak przystępnych cenowo narzędzi do zarządzania tym ryzykiem. Badania wskazują, że tylko w Wielkiej Brytanii opóźnione płatności na rzecz MŚP wynoszą obecnie 61 mld GBP.

Mniejsze firmy są szczególnie narażone na takie ryzyko, ponieważ nie mają budżetów na kosztowną sprawozdawczość biur kredytowych ani zasobów ludzkich do analizy wewnętrznej czy na szkolenia, aby wystarczająco zweryfikować nowych i istniejących partnerów.

W ramach seed-funding firma Okredo pozyskała finansowanie w wysokości 1 mln EUR. Rundę inwestycyjną prowadził Litewski Fundusz Aniołów Biznesu (Lithuanian Business Angels Fund) i czeskie Presto Ventures,

przy wsparciu Startup Wise Guys oraz kilku dodatkowych aniołów biznesu.

„Okredo łączy dogłębną wiedzę branżową z wyjątkową wiedzą techniczną, co zaowocowało niezwykle solidną i innowacyjną platformą otwartych danych. Już teraz Okredo jest w stanie zapewnić usługi wykraczające poza obecne potrzeby rynku, a jednocześnie będzie szybko adaptować się do przyszłych wymagań klientów. Jesteśmy przekonani, że nasza inwestycja umożliwi Okredo pomyślne skalowanie i osiąganie celów biznesowych” – mówi Arvydas Strumskis, partner zarządzający w Litewskim Funduszu

Aniołów Biznesu.

„To niezwykłe, że można trafić na założycieli start-upów, którzy nie tylko mają duże doświadczenie w swojej dziedzinie, ale jednocześnie oferują bardzo świeże spojrzenie na problem rynkowy. Okredo reprezentuje

właśnie ten rzadko spotykany rodzaj start-upu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy im towarzyszyć w drodze do stania się wiodącą europejską platformą otwartych danych. Widzimy tu potencjał biznesowy na co najmniej 175 mln EUR, chociaż otwarte dane są naprawdę „otwarte” dopiero od niedawna, więc rzeczywista wartość może być znacznie wyższa” – dodaje Roman Nováček, partner w Presto Ventures.

Więcej informacji o Okredo: https://okredo.com