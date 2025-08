Litewscy żołnierze pielgrzymują do Częstochowy

Jak poinformowało litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej, pielgrzymka co roku przyciąga około 500 uczestników – przedstawicieli armii z Polski, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz innych państw sojuszniczych. Trasa wiedzie z Warszawy do Częstochowy i liczy około 330 kilometrów. Żołnierze pokonają ją pieszo w ciągu 10 dni – do 14 sierpnia.

„Od 2006 roku udział litewskich wojskowych w tym wydarzeniu nie tylko podkreśla współpracę militarną, ale też umacnia duchowe więzi, wspiera dialog kulturowy i buduje wspólnotę pomiędzy żołnierzami różnych narodowości” – czytamy w komunikacie Litewskich Sił Zbrojnych.

Podczas drogi pielgrzymi wspólnie modlą się, uczestniczą w Mszach Świętych, a także biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i wspólnotowych, które integrują żołnierzy niezależnie od narodowości czy stopnia wojskowego.

Celem pielgrzymki jest klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie przechowywany jest słynny obraz Czarnej Madonny – jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego dla katolików z Polski i całego świata.

Międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy do Jasnej Góry organizowana jest od 1993 roku z inicjatywy Wojska Polskiego i cieszy się niezmienną popularnością wśród wojskowych pielgrzymów.