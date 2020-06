Lekarze ostrzegają przed nieostrożnym świętowaniem Dnia św. Jana

By nie dolegała nam niestrawność, do kosza z jedzeniem należy zabrać takie owoce, jak kiwi czy ananas. Są to świetne antyoksydanty, których spożycie na deser usprawni trawienie. Warto też zabrać ze sobą węgiel aktywny, który będzie pomocny, jeżeli wystąpi zatrucie pokarmowe.

Spacer po lesie w poszukiwaniu kwiatu paproci może nam sprawić przykrą niespodziankę w postaci kleszcza. Te pajęczaki w tym roku są niezwykle aktywne z powodu łagodnej zimy. Aby nie paść łupem tego niebezpiecznego owada, warto zaopatrzyć się w repelenty na kleszcze.