Lato w pełni – czas na witaminy z lokalnych plonów. Jak zachować ich moc na zimę?

Dlaczego warto wybierać lokalne plony?

– „Świeże, dopiero co zebrane owoce i warzywa mają zawsze więcej witamin i innych cennych substancji niż te, które są specjalnie przetwarzane czy sztucznie dojrzewane, aby dłużej przetrwały transport” – tłumaczy farmaceutka sieci aptek „Camelia” Giedrė Stankevičienė.

Wśród owoców bogatych w witaminy A, C i E, a także kwas foliowy i błonnik, wymienia ona m.in. maliny, truskawki, porzeczki, jagody, wiśnie, czereśnie i jabłka.

Warzywny lider to pomidor – źródło witamin A, C, E i K oraz likopenu. Papryka czerwona bije rekordy zawartości witaminy C, a młoda marchew dostarcza beta-karotenu, żelaza i błonnika. Na uwagę zasługują też kapusta (witamina K, kwas foliowy, magnez) i buraki (żelazo, witamina C, kwas foliowy).

– „Osobno warto wspomnieć o ogórku – składa się w 95–97 proc. z wody, więc idealnie uzupełnia płyny w organizmie” – dodaje Stankevičienė.

Czy same owoce i warzywa wystarczą?

Farmaceutka podkreśla, że choć letnie plony dostarczają mnóstwa witamin (A, B, C, E, K), nie znajdziemy w nich witaminy B12, D ani kwasów tłuszczowych omega-3.

– „Ponieważ słonecznych dni w naszym klimacie jest niewiele, nawet latem warto suplementować witaminę D. Weganie i wegetarianie powinni też uzupełniać witaminę B12, bo występuje ona tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego” – zaznacza.

Jak przygotować zapasy na zimę?

Ekspertka radzi, by teraz pomyśleć o przechowaniu witamin na chłodniejsze miesiące. Najlepsze metody to:

mrożenie – zachowuje większość witamin, zwłaszcza w malinach, wiśniach, jagodach czy szpinaku,

kiszenie – idealne dla ogórków i kapusty, wzbogaca je w dobre bakterie i zachowuje witaminy B, C i K,

konserwowanie – sprawdza się przy burakach, dyni, pomidorach czy jabłkach,

suszenie – przy niskiej temperaturze pozwala zachować składniki w jabłkach, śliwkach czy pomidorach.

Stankevičienė przypomina, że gotowanie może powodować utratę nawet połowy witaminy C, zwłaszcza gdy woda z gotowania jest wylewana.