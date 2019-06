Latający dron będzie badał Tytana – największy księżyc Saturna

vdu

Już w 2026 roku ma wyruszyć zbudowany w amerykańskiej agencji kosmicznej NASA dron Dragonfly, który w 2034 r. ma dotrzeć do Tytana.

To pierwszy raz, kiedy wielośmigłowy pojazd latający dotrze na inne ciało niebieskie. Robot ma aż 8 rotorów i można go opisać jako dużego drona. W czasie wielu lotów ma pokonać dystans aż 175 km.

Do poruszania się wykorzysta atmosferę, która ma aż cztery razy większą gęstość niż ziemska. Dzięki temu będzie mógł przenosić z sobą wszystkie instrumenty badawcze.

A będzie miał co badać. W czasie trwającej prawie 3 lata misji, w różnych miejscach robot będzie szukał prebiotycznych (czyli mogących prowadzić do rozwoju życia) reakcji chemicznych.

Odwiedzi m.in. wydmy zbudowane z organicznych substancji czy dno krateru uderzeniowego, w którym zdaniem naukowców niegdyś nawet przez dziesiątki tysięcy lat mogła występować ciekła woda razem z substancjami organicznymi.

To doskonałe warunki do rozwoju życia.

Dron będzie badał też atmosferę księżyca oraz ukryty pod powierzchnią ocean.

Pokładowe instrumenty będą szukały także śladów dawnego i ewentualnie nadal istniejącego życia.

„Dzięki misji Dragonfly, NASA po raz kolejny dokona tego, czego nie dokonał nikt inny” – mówi administrator NASA Jim Bridenstine.

„Wizyta na tym tajemniczym oceanicznym globie może zrewolucjonizować naszą wiedzę o życiu we Wszechświecie. Ta zaawansowana misja byłaby nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, ale teraz jesteśmy gotowi na niezwykły lot robota Dragonfly” – twierdzi Bridenstine.

Projekt stał się możliwy dzięki informacjom dostarczonym przez legendarną już misję Cassini-Huygens.

Tytan, podobnie jak Ziemia ma atmosferę złożoną w dużej mierze z azotu. Jednak unoszą się z niej metanowe chmury, z których pada metanowy deszcz.

W atmosferze tej powstają różne związki organiczne (zbudowane z węgla, azotu i tlenu), które opadają na powierzchnię niczym śnieg.

Złożony system pogody, związków organicznych, wody i obiegu energii przypomina ten, który kiedyś dał początek życiu na naszej planecie.

Tytan jest przy tym większy od Merkurego (najbliższa Słońcu planeta) i drugim co do wielkości księżycem Układu Słonecznego.

Z powodu dużej odległości od Słońca, temperatura na jego powierzchni wynosi, bagatela -179 st. C.

„Tytan to miejsce w Układzie Słonecznym, jak żadne inne, a Dragonfly to równie unikalna misja. To naprawdę niezwykłe – pomyśleć o śmigłowym dronie pokonującym kolejne mile przez wydmy z organicznego piasku na największym księżycu Saturna i badającym procesy tworzące to wyjątkowe środowisko” – mówi Thomas Zurbuchen, administrator NASA do spraw nauki.

„Dragonfly odwiedzi świat wypełniony różnorodnymi substancjami organicznymi, które mogą stanowić składowe dla życia i nauczyć nas wiele o samym jego powstawaniu” – opowiada.