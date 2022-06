Konkurs edukacyjny Mistrz Chemii i Fizyki

Chemia i fizyka zaliczają się do Twoich ulubionych przedmiotów? Chętnie je zgłębiasz, a może nawet pomagasz innym w nauce? Możesz zatem wykorzystać swój talent i zawalczyć o nagrody o wysokiej wartości oraz o tytuł Mistrza!

Takie możliwości stwarza konkurs Mistrz Chemii i Fizyki rozgrywany w serwisie edukacyjnym Mathematics.live. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie opracowań na tematy wybrane samodzielnie z listy. Dzięki temu będą mieli okazję do utrwalenia posiadanej już wiedzy, a także zgłębienia nowych zagadnień.



Rywalizacja startuje w pierwszych dniach czerwca i potrwa do końca wakacji. Aby dołączyć do konkursu, wystarczy kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie:

https://mathematics.live/pl/konkurs/mistrz-chemii-i-fizyki

Prawdopodobieństwo zdobycia nagród jest wyjątkowo wysokie! Nagrody otrzyma aż stu najlepszych uczestników. A nagrody osiągają nawet wartość 2 tysięcy złotych!



Do zdobycia są zarówno nagrody rzeczowe, jak i vouchery do serwisu z korepetycjami online Tutors.live (https://tutors.live/). Mogą posłużyć np. na naukę języka obcego albo na nadrobienie zaległości w wybranym przedmiocie szkolnym.



Dołącz do rywalizacji już dziś, a tytuł Mistrza Chemii i Fizyki może być Twój!