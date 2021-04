Komisja Europejska ponownie wzywa Mińsk do wycofania zarzutów wobec Polaków z Białorusi

Komisja Europejska podkreśliła, że ponawia w ten sposób apel szefa unijnej dyplomacji i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Josepa Borrella z 25 marca. Podkreślał on wówczas, że Mińsk powinien dotrzymać swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

23 marca w związku z oskarżeniami o „organizację nielegalnej imprezy masowej”, za jaką władze uznały doroczny jarmark Kaziuki, zatrzymano prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys. Dzień później została za to skazana na 15 dni aresztu. 25 marca członkowie Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska zostali zatrzymani przez milicję w związku ze sprawą karną dotyczącą „podżegania do nienawiści” i „rehabilitacji nazizmu”. O to samo została później oskarżona Andżelika Borys. Chodziło o organizację imprez poświęconych antykomunistycznemu podziemiu, w tym żołnierzom wyklętym. Grozi za to od 5 do 12 lat więzienia.