Kina: widzowie nie odczują nowych ograniczeń, respiratory wywołają niedogodności

Według Gintarasa Plytnikasa szefa litewskiej firmy zarządzającej kinami Forum Cinemas, przed wprowadzeniem zakazu picia i jedzenia w kinach biznes czuł się dyskryminowany, ale po zniesieniu ograniczeń w listopadzie i grudniu kina wróciły do ​​normy.

Powiedział, że widzowie nie powinni odczuwać obecnych ograniczeń, ale wielu nadal nie wie o konieczności noszenia respiratorów, więc na razie są one rozdawane w kinach za darmo.

„Co do respiratora, kiedyś ktoś wpisał nas do rejestru wydarzeń. […] Maski obowiązują wszędzie indziej, do drzwi kina można przyjść z maską, a do sali potrzebny jest respirator. Dzielimy się oczywiście respiratorami, w pierwszych dniach nikt z nimi nie przychodzi, nikt może nawet nie słyszał o obowiązku ich noszenia” – powiedział G. Płytnik.

Szef Forum Cinemas powiedział, że po pewnym czasie firma nie będzie mogła bezpłatnie rozdawać respiratorów, zostaną one sprzedawane w kasie za symboliczną cenę.

W kinach widzowie od szóstego roku życia muszą nosić respiratory, ale można je zdjąć, jeżeli jecie czy pijecie.