Każdy może tworzyć. Pomysły na wakacje bez komórki

Chcemy udowodnić, że wakacje bez komórki są możliwe i dzisiaj prezentujemy kolaże na ścianę. To sposób na własną twórczość, nawet jeśli ktoś jest przekonany, że ma dwie lewe ręce do sztuk plastycznych. Możemy własnoręcznie stworzyć szybką dekorację do pokoju albo piękny prezent. Wystarczy spojrzeć, jak robią to uczniowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego na lekcjach plastyki.