Kasparow: dyktatura Putina nie przetrwa porażki

Obecnie mieszkający w Nowym Jorku arcymistrz szachowy rozmawiał w piątek o skutkach wojny na Ukrainie z inną arcymistrzynią szachową – marszałkiem Sejmu Viktoriją Čmilytė-Nielsen.

Po spotkaniu Kasparow powiedział dziennikarzom, że z Čmilyte-Nielsen wspomnieli także o „swojej szachowej młodości”, chociaż teraz omawia inne partie, które w przeciwieństwie do szachów są rozgrywane przez niektórych graczy bez reguł.

„W rzeczywistości wyzwaniem dla polityki międzynarodowej jest zmuszenie tych, którzy nie przestrzegają zasad, ich przestrzegać, ponieważ istnieją międzynarodowe zobowiązania, zasady, a fakt, że Putin może pozostać bezkarny przez wiele lat, doprowadził do sytuacji, którą mamy teraz” – powiedział G. Kasparow.

Zauważył też, że w przeciwieństwie do partii szachów, wojna Rosji z Ukrainą nie może zakończyć się remisem.

„W wojnie nie ma remisu, jest to wojna, która zakończy się albo zwycięstwem Putina, co jest mało prawdopodobne, albo zwycięstwem Ukrainy i naszym, i rozważamy konsekwencje dla świata, dla Rosji, zwycięstwa Ukrainy” – powiedział.

„Społeczeństwo rosyjskie nie rozumie jeszcze, że wojna już zmierza do klęski, a dyktatura Putina nie przetrwa klęski. Flaga ukraińska w Sewastopolu jest początkiem wyzwolenia Rosji z Putinizmu, więc teraz najważniejszą rzeczą jest pomóc Ukrainie wygrać” – powiedział Kasparow.

Podkreślił też, że na Rosję zostaną nałożone sankcje, dopóki nie zrefunduje Ukrainie strat wojennych, a winni zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

„Ważne jest, aby zjednoczony front zachodni nie załamał się i aby cele zwycięstwa na Ukrainie, wyzwolenia okupowanych terytoriów, wypłaty odszkodowań i postawienia zbrodniarzy wojennych przed wymiarem sprawiedliwości zostały osiągnięte. Jeśli te cele zostaną osiągnięte, zmiany w Rosji będą nieuniknione” – powiedział Kasparow.

Rzecznik opozycji przewidywał, że wojna nie potrwa długo i „sytuację należy rozwiązać jeszcze w tym roku”.

„Nawet jeśli ktoś powie, że sankcje nie działają, zajmie to trochę czasu, ponieważ w rzeczywistości sankcje duszą rosyjską gospodarkę i żaden rosyjski rząd nie przetrwa, jeśli sankcje będą kontynuowane. Rosja jest teraz krajem, który wypadł z globalnego procesu politycznego i gospodarczego, a nawet jej najbliżsi sojusznicy, sąsiednie dyktatury, wycofali się, ponieważ nie chcą być częścią tej przegranej koalicji” – powiedział Kasparow.

„W. Putin jest jeden i wydaje mi się, że najważniejsze jest utrzymanie sankcji do zwycięstwa Ukrainy, wypłaty reparacji i procesu zbrodniarzy wojennych, co doprowadzi do nieuchronnej zmiany reżimu” – powiedział.

Przewidywał też, że Rosja po wojnie nie zachowa „swojej wielkości” i że część jej terytoriów ulegnie secesji, ponieważ klęska wojny na Ukrainie byłaby katalizatorem toczących się procesów.

Po spotkaniu przewodnicząca Sejmu V. Čmilytė-Nielsen powiedziała dziennikarzom, że rozmawiała z G. Kasparowem, o tym w jaki sposób Zachód może bardziej pomóc Ukrainie, aby szybciej odnieść zwycięstwo w wojnie.

G. Kasparow weźmie w piątek w Wilnie udział w konferencji Forum Wolnej Rosji na temat konsekwencji wojny na Ukrainie dla Rosji i Europy.

W konferencji wezmą również udział tacy działacze opozycji rosyjskiej, jak Michaił Chodorkowski, Dmitrij Gudkow, Jewgienij Kisielow, Leonid Newzin, Ilja Ponomariow, Konstantin Egert.