Kąpiel najlepiej brać 1,5 godziny przed snem

Według naukowców ogrzanie ciała wodą o temperaturze od około 40 do 42,5 stopni Celsjusza pozwala pobudzić krążenie krwi, zwłaszcza w dystalnych częściach ciała (dłoniach i stopach), co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ciepłoty organizmu, a tym samym przygotowania go do zapadnięcia w sen.

Jak tłumaczą specjaliści zarówno cykl snu i czuwania, jak i temperatura ciała, podlegają rytmowi okołodobowemu. W ciągu dnia (stan aktywności) temperatura jest nieco wyższa, niż w ciągu nocy (stan spoczynku). Jej wartość zaczyna spadać około godziny przed zwyczajową porą położenia się do łóżka. Rośnie natomiast w godzinach porannych, pobudzając organizm do działania.

Ciepła kąpiel lub prysznic około 1-2 godzin (optymalnie 1,5 godziny) przed snem pozwala „odciągnąć” ciepło z centralnych partii ciała do części peryferyjnych i wspomóc naturalny proces ochładzania organizmu.

Na podstawie analizy ponad 5 tys. badań naukowcy wyliczyli, że taka kąpiel może skrócić czas zasypiania przeciętnie o 10 minut, a w dodatku poprawić wydajność snu oraz jego subiektywną jakość.