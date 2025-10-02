Jesienny powrót do sportu: większe ryzyko kontuzji u dzieci i sposoby ochrony

— „Najwięcej urazów zdarza się na treningach piłki nożnej, koszykówki, gimnastyki czy hokeja na lodzie. Najczęściej dotyczą one stóp, stawu skokowego, kolan i więzadeł (naderwania i zerwania), a także złamań kości — m.in. promieniowej, ramiennej, śródstopia, paliczków oraz w obrębie kostki. Częste są też różnego rodzaju skaleczenia i wstrząśnienia mózgu” — mówi Irina Paleckienė, szefowa Działu Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń Osobowych w BTA.

Fizjoterapeuta, masażysta i trener zdrowia Gintaras Ražanskas potwierdza, że z dziecięcymi urazami sportowymi spotyka się regularnie — zarówno podczas treningów, jak i zawodów. Jego zdaniem jesienią, po letniej przerwie, wraz ze wzrostem obciążeń treningowych liczba kontuzji wyraźnie rośnie.

— „Najczęściej cierpią mięśnie i stawy najbardziej obciążane w danej dyscyplinie. Największe ryzyko urazów pojawia się, gdy dzieci nie są odpowiednio przygotowane do specyficznych ruchów albo trenują przy zbyt dużych obciążeniach” — podkreśla specjalista.

Ražanskas zaznacza, że choć zdarzają się również poważne urazy wykluczające dalsze uprawianie sportu, to odpowiednia profilaktyka znacząco ogranicza ich ryzyko.

— „Przed kontuzjami chronią dyscyplina, prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, rozgrzewka przed treningiem, rozciąganie po nim, zdrowa dieta i odpoczynek. Dopiero połączenie tych elementów sprawia, że sport dla dzieci jest bezpieczny i korzystny” — akcentuje.

Dodatkowa ochrona finansowa

Nawet przy zachowaniu wszystkich zasad profilaktyki urazów czasem nie da się uniknąć — zwłaszcza w warunkach rywalizacji. W takich sytuacjach ubezpieczenie może pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, zmniejszając obciążenie finansowe rodziny.

Przedstawicielka BTA zwraca uwagę, że w przypadku dzieci uprawiających sporty ekstremalne lub podwyższonego ryzyka warto rozważyć rozszerzenie zakresu polisy.