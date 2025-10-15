Jesienny fenomen w siłowniach: „miłość” trwa trzy tygodnie

Wrzesień — nasz „drugi Nowy Rok”

– Po letnich rozrywkach, przygodach i odpoczynku wrzesień często kojarzy się z powrotem do rutyny. Ucichają święta, podróże i spontaniczne spotkania ze znajomymi. Zaczyna się rok szkolny, praca wraca do zwykłego tempa, dni się skracają. Psychologicznie tworzy to wrażenie, że zaczyna się nowy etap – wyjaśnia psycholog sportu Saulė Liesytė.

Specjaliści nazywają to „fresh start effect” – symboliczne momenty sprzyjają zmianie nawyków.

– Wrzesień jest do tego idealny – po letnim chaosie wracamy do jasnej struktury – dodaje Liesytė.

Jej zdaniem, choć długie, letnie wieczory mają swój urok, rutyna zapewnia psychiczny i fizyczny odpoczynek.

– Ciało chce stałości – rytmu snu i jedzenia, umysł chce jasności – wiedzieć, kiedy, gdzie i co nas czeka – podkreśla.

Zapał i… szybkie zderzenie z rzeczywistością

– W ciągu roku widzę trzy wyraźne fale: styczeń (tuż po Nowym Roku), marzec (gdy czuć wiosnę) i wrzesień. Ta ostatnia jest zawsze najintensywniejsza – sale wypełniają się ludźmi wracającymi po przerwie albo zaczynającymi od zera – mówi trenerka grupowych zajęć Evelina Voropajeva.

Jak dodaje, około końca października zapał wielu osób opada.

– Pierwsze trzy tygodnie na siłowni są jak ta „miłość”, która – jak się mówi – trwa trzy lata. Wszystko jest nowe, ekscytujące, działa adrenalina. Gdy jednak mija etap „zakochania”, zaczyna się prawdziwy sprawdzian – opisuje Voropajeva.

Szczególnie dużo wyzwań dotyczy mam wracających do rytmu po wakacjach: choroby dzieci, kwarantanny w przedszkolu, szkolne uroczystości, dowożenie na zajęcia – sport schodzi na drugi plan.

Motywacja faluje. Co ją podcina?

– Motywacja naturalnie faluje. Bez jasnego celu i planu, wsparcia trenera czy grupy, a także świadomie budowanych nawyków – sport łatwo się urywa – zaznacza Saulė Liesytė.

Zdaniem psycholog, porównywanie się do innych to prosta droga do fiaska.

– Gdy zaczynamy ćwiczyć tylko dlatego, że zaczął kolega czy influencer ogłosił wyzwanie – to najkruchsza motywacja. Jesteśmy istotami emocjonalnymi i to, jak się czujemy w działaniu, bardzo wpływa na chęć kontynuacji – mówi.

Zbyt ambitne plany – pięć treningów tygodniowo, drastyczne zmiany w diecie, twarde reguły – kończą się często wypaleniem.

– Badania pokazują, że trwałe nawyki tworzą się stopniowo – lepiej zaczynać od małych kroków i je poszerzać – dodaje.

Najważniejsze jest nastawienie.

– Nie zaczynaj z poczucia winy, że „w lecie za dużo zjadłem”, lecz z chęci robienia czegoś, co daje radość i korzyść fizyczną oraz emocjonalną. Ciało nie jest ozdobą – to narzędzie do doświadczania życia. Gdy dbamy o nie z miłości i szacunku, sport przestaje być udręką, a staje się częścią codzienności – przekonuje Liesytė.

I doradza:

– Zapomnij o ocenach otoczenia i odpowiedz sobie, dlaczego to ważne właśnie dla ciebie. Gdy przyjdzie kryzys – przypomnij sobie tę odpowiedź.

Jak nie zgubić drogi? Szukaj dopasowania

Nawet osoby z dobrze zdefiniowaną motywacją często gubią się w praktyce: w gąszczu ofert, grafików i trenerów.

– Widzę, jak ludzie błądzą po internecie i mediach społecznościowych, szukając „tego jedynego” formatu. W takim chaosie łatwo uznać, że „to zbyt skomplikowane”. Pomagają platformy, gdzie wszystko jest w jednym miejscu – można znaleźć zajęcia, porównać i zarejestrować się. Dla trenerów to też wygodne – przyznaje Evelina Voropajeva, jako przykład wskazując rozwiązania typu „Start today”.

A ile czasu dać sobie na próbę, by stwierdzić, czy dana forma treningu jest dla nas?