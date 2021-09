Jedna z największych litewskich firm IT wchodzi na polski rynek

NFQ Technologies, litewsko-niemiecka firma IT pomagająca globalnym markom we wdrażaniu innowacji, zarejestrowała swój polski oddział w Diamante Plaza w Krakowie. W ciągu najbliższych kilku lat NFQ planuje zatrudnić ok. 100 doświadczonych specjalistów, którzy będą mieli decydujący wpływ na rozwój firmy w Polsce.

NFQ to 800-osobowa firma zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, która rozpoczęła działalność w 2002 roku jako partnerstwo kilku niemieckich przedsiębiorców i ambitnych inżynierów litewskich. Firma ma swoją główną siedzibę w Kownie na Litwie, a także dwa inne biura w tym kraju. Oddziały NFQ są także w Singapurze, Wietnamie, Niemczech, a od teraz także w Polsce. Rozmiar i skala realizowanych projektów sprawia, że NFQ to obecnie jeden z wiodących w skali globalnej dostawców usług IT, który może się pochwalić pomyślną realizacją projektów dla takich marek, jak m.in. jak KAYAK, SWOODOO, HomeToGo, czy Takeout Group.

Główne kompetencje NFQ dotyczą wsparcia od strony technologicznej startupów. Na Litwie firma uważana jest także za pioniera handlu elektronicznego, który tworzy platformy e-commerce dla klientów z branży turystycznej oraz handlu detalicznego. NFQ ma także w swoim portfolio m.in. wdrożenia opartych na chmurze systemów ERP dla firm przemysłowych, a także stworzenie przyjaznego i łatwego w obsłudze programu do rozliczania zwrotu z podatku dochodowego dla lokalnego urzędu skarbowego.

W Polsce NFQ szuka głównie pracowników, którzy jako pierwsi członkowie zespołu będą mieli decydujący wpływ na rozwój firmy w naszym kraju. W szczególności NFQ szuka ludzi z kompetencjami w następujących obszarach: JVM, C#/.NET, +Javascript, Mobile native, Python, TypeScript i PHP, zarządzanie projektami, analiza biznesowa i analiza danych, a także HR. NFQ planuje także znaleźć w Polsce inżynierów infrastruktury oprogramowania zainteresowanych współpracą z zespołami firmy na Litwie (w Wilnie, Kownie i Szawle).

„NFQ działa w branży IT od prawie 20 lat. Na Litwie mamy opinią jednego z najlepszych pracodawców dla inżynierów oprogramowania, który tworzy produkty i kluczowe oprogramowanie dla znanych na całym świecie marek. Jako pracodawca dajemy naszym zespołom pełną swobodę w kształtowaniu metod pracy, a także zachęcamy naszych pracowników do wytyczania własnych ścieżek rozwoju zawodowego w myśl hasła ‘Make your own way’. W naszym polskim oddziale to hasło nabiera szczególnego znaczenia, bo ludzie, których teraz szukamy, będą naszymi kluczowymi pracownikami z bardzo dużymi możliwościami rozwoju” – mówi Paulius Insoda, CEO w NFQ Technologies.

Polski oddział pomoże w realizacji projektów dla obecnych klientów NFQ Technologies, wśród których jest wiele globalnych startupów i wiodących firm z różnych branż. Należą do nich m.in. HomeToGo – jedna z największych na świecie platform z ofertami wynajmu wakacyjnego, KAYAK – globalny lider w turystyce online, HansNatur – jeden z wiodących niemieckich e-sprzedawców towarów ekologicznych, Smarketer – marketplace z ponad 20 milionami produktów działający w Niemczech, Belgii i Holandii, Alaiko – niemiecki system cyfrowej logistyki i zarządzania magazynem, a także Weezy – szybko rozwijający się startup oferujący natychmiastową dostawą artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii.

Według Pauliusa Insody, decyzja o ekspansji w Polsce wynikała głównie z bardzo wysokich kompetencji polskich inżynierów, ich nastawienia na wysoką wydajność pracy, dużej liczby uczelni technicznych, doskonałej infrastruktury do prowadzenia biznesu, a także potrzeb klientów firmy, którzy oczekiwali wsparcia w kraju ich działania. NFQ zdecydował się na wybór Polski i Krakowa po przeanalizowaniu kilku potencjalnych lokalizacji.

NFQ szuka w Polsce nie tylko pracowników stacjonarnych, ale także tych zainteresowanych pracą zdalną lub w modelu hybrydowym. Jeszcze przed wybuchem pandemii firma praktykowała model pracy zdalnej, który z czasem został oficjalne przyjęty stosownymi wewnętrznymi regulacjami.

NFQ jest jedną z największych firm IT na Litwie, zatrudniającą ponad 800 osób we wszystkich swoich oddziałach na świecie. Firma realizuje projekty w zakresie inżynierii oprogramowania i rozwoju produktów, cyfryzacji biznesu, business intelligence i data science, a także świadczy usługi UX, UI, CRO i konsultingowe dla firm z takich branż, jak turystyka, sprzedaż wielokanałowa, transport, logistyka i ekonomia współdzielenia. NFQ z powodzeniem zbudowała zespoły pracujące nad stworzeniem i rozwojem wielu znanych marek, w tym wyszukiwarki ofert turystycznych KAYAK czy platformy z ofertami najmu HomeToGo. W portfolio klientów firmy jest także m.in. wyszukiwarka połączeń lotniczych Swoodoo.com, która w ciągu zaledwie 2 lat zdobyła wiodącą pozycję w Niemczech. Ówczesny rynek postrzegał tę platformę jako najlepsze rozwiązanie technologiczne dla sektora.

Dodatkowe informacje na temat NFQ Technologies, a także listę stanowisk, na które firma szuka kandydatów, można znaleźć na stronie https://www.nfq.pl.