Jakie psy najczęściej gryzą dzieci?

vdu

Według danych Centers for Disease Control and Prevention, co roku w Stanach Zjednoczonych psy gryzą 4,7 miliona osób. Jedna piąta z nich wymaga opieki medycznej z powodu odniesionych obrażeń. Leczenia potrzebują głównie dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Skutkiem pogryzienia mogą być poważne obrażenia fizyczne oraz urazy psychiczne. Rany twarzy często wymagają operacji rekonstrukcyjnej ze względu na uszkodzenia nerwów czy utratę tkanek.

Badania nad powstałymi na skutek pogryzienia przez psa ranami twarzy u dzieci przeprowadzili naukowcy z The Ohio State University College of Medicine oraz The Ohio State University Wexner Medical Center pod kierownictwem doktora Gartha Essiga z Ohio State’s Wexner Medical Center. Brano pod uwagę zarówno ryzyko pogryzienia, jak i ciężkość urazu w zależności od rasy psa, jego wielkości i struktury głowy.

Jak się okazało, największe ryzyko pogryzienia stwarzały pitbule oraz psy rasy mieszanej. W ich przypadku najpoważniejsze były także obrażenia związane z pojedynczym ugryzieniem. To samo dotyczy psów z szerokimi i krótkimi głowami o wadze od 30 do 45 kilogramów.

Jednak w około 60 proc. przypadków pokąsania rasa psa była nieznana.

„Ponieważ w przypadku znacznej części pogryzień chodziło o psy rasy mieszanej, a często nie wiedzieliśmy, jaki typ psa był zaangażowany w te incydenty, przyjrzeliśmy się dodatkowym czynnikom, które mogą pomóc przewidzieć tendencję do gryzienia, gdy rasa nie jest znana – takim, jak waga oraz kształt głowy” – powiedział dr Essig.